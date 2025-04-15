一季度我國外貿進出口實現平穩開局

一季度中國貨物貿易進出口10.3萬億元（圖片來源：央視新聞） 中評社北京4月15日電／據央視新聞報導，近期中美貿易緊張局勢不斷升級，對中美貿易具體會產生多大影響？貿易領域是否存在脫鈎的可能？中國將如何應對？海關總署相關負責人在發布會上做了回答並表示，今年一季度，在美國政府濫施關稅的干擾和衝擊下，中美雙邊貿易仍保持增長，進出口規模1.11萬億元，增長4%。



海關總署副署長王令浚表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，是經濟規律作用的結果，具有強大的內生動力。今年一季度，在美國政府濫施關稅的干擾和衝擊下，中美雙邊貿易仍保持增長，進出口規模1.11萬億元，增長4%。美國以各種借口宣布對包括中國在內的所有貿易夥伴濫施關稅，這不可避免地對全球包括中美在內的貿易造成負面影響。美方所謂“對等關稅”顛覆現有國際經貿秩序，將美國利益凌駕於國際社會公利之上，是典型的關稅霸凌行為，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。美國政府所作所為已經引起全球普遍反對，中方已經堅決採取反制措施，並將與各方一道繼續共同反對美國關稅霸凌霸道行為，共同捍衛多邊貿易體制和經濟全球化。



中國外貿規模創新高



來關注中國經濟。國務院新聞辦公室14日舉行新聞發布會，公布今年一季度貨物貿易進出口情況。今年一季度，中國貨物貿易進出口10.3萬億元，進出口規模創歷史同期新高。



一季度中國貨物貿易進出口10.3萬億元



據海關統計，今年一季度，我國貨物貿易進出口10.3萬億元人民幣，同比增長1.3%。其中，出口6.13萬億元，增長6.9%；進口4.17萬億元，下降6%。一季度，我國進出口規模創歷史同期新高，連續8個季度超10萬億元。從月度走勢看，1月份進出口下降2.2%，2月份基本持平，3月份增長6%。