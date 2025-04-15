韓國警方將為總統候選人提供高級別安保

4月3日，在韓國首爾，警察在韓國憲法法院執勤。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月15日電／據新華社報導，韓國警方14日開始遴選安保人員，為即將參加總統選舉的各政黨候選人提供高級別保護。鑒於韓國最近數月政局動蕩，警方正考慮加大對候選人的安保力度。



韓國總統選舉定於6月3日舉行，各政黨推選的候選人將於5月10日至11日登記。韓國媒體援引警察廳消息人士的話報導，警方將初步遴選150人為總統候選人提供安保，根據實際需求可能有所增加。



這一安保人數與2022年總統選舉時相同。往屆總統選舉期間，警方通常為每名候選人配備多達30名安保人員。選舉結果出爐前，安保人員將為候選人提供24小時“次最高級”保護，安保級別與國務總理、國會議長等官員相同。



韓國憲法法院本月4日對尹錫悅彈劾案宣判時，警方在首爾部署約1.4萬名警力，實施最高級別警戒令“甲級緊急令”。按韓國媒體說法，雖然當天沒有發生大規模暴力事件，但對政界人士安全的擔憂依然存在。



去年1月，時任韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明訪問釜山加德島時，曾遭一名持凶器男子襲擊，頸部受傷流血倒地，後被送往醫院接受治療。襲擊者今年2月被判處15年監禁。



李在明被視為下屆總統熱門人選。韓國廣播公司13日發布的民調結果顯示，所有參選人中，李在明以38%的支持率排名第一，以絕對優勢處於領跑地位。