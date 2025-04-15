澳門特區行政長官岑浩輝發表首份施政報告

中評社北京4月15日電／據人民網報導，澳門特區行政長官岑浩輝14日在立法會發表就任後的首份施政報告，明確提出2025年施政總體方向是“加力多元、改善民生、提升治理、融入國家”。



報告明確，2025年澳門特區發展主要預期目標是：鞏固經濟復甦態勢，加力促進經濟適度多元發展，推動社區經濟發展，本地生產總值保持正增長；不斷改善居民就業狀況，維持較低失業率水平，穩定物價和民生物品供應，持續優化民生；不斷深化公共行政改革，加強統籌協調機制，提升管治效能；更好融入國家發展大局，打造更高水平對外開放平台，維護國家安全和社會穩定。



引人關注的是，施政報告首次將“加強統籌協調機制”和“加力推進橫琴粵澳深度合作區建設”列為單章，與2025年度施政總體方向、主要預期目標和施政重點並列，凸顯其重要性和緊迫性。



報告指出，本屆特區政府將把高質量實現橫琴粵澳深度合作區第二階段發展目標作為重大任務，牢牢把握“澳門＋橫琴”定位，以澳琴一體化為目標，以法律制度創新為突破口，加力推進合作區建設取得明顯的實質性進展和成效。



報告指出，今年是澳門特區“二五”規劃收官之年，特區政府將全面總結“二五”規劃執行情況，啟動編制“三五”規劃工作。從長遠和整體考慮，謀劃推出一批具有標誌性、帶動效應的重大工程項目，包括建設澳琴國際教育（大學）城、澳門國際綜合旅遊文化區、澳門珠江西岸國際航空運輸樞紐（港）、澳門科技研發產業園，為澳門未來發展增添新動能、創造新優勢、實現新突破、開創新局面。