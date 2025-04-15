國務院港澳辦：全力支持澳門譜寫發展新篇章

中評社北京4月15日電／據新華網報導，國務院港澳事務辦公室發言人14日發表談話表示，澳門特區第六任行政長官岑浩輝發表的首份施政報告，深入貫徹習近平主席去年12月視察澳門系列重要講話精神，充分展現新一屆澳門特區政府改革創新、實幹擔當、銳意進取的施政理念。我們全力支持澳門特區政府和社會各界勇擔新時代“一國兩制”實踐重要使命，努力譜寫澳門高質量發展新篇章。



發言人表示，這份施政報告以習近平主席在視察澳門時提出的“三點期許”“四點希望”為指引，緊緊圍繞“一中心、一平台、一基地”定位，發揮澳門自身優勢和資源禀賦，以更新思維、更強力度、更實舉措、更大作為推進經濟適度多元發展特別是橫琴粵澳深度合作區建設，以更大的決心和勇氣深化改革、提升特區治理效能，以更大格局強化內聯外通、打造更高水平對外開放平台，以更加積極主動的姿態融入和服務國家發展大局，以更精準務實的政策舉措解決養老、就業、住房等澳門居民所關心的問題，把習近平主席對澳門發展的殷殷囑托和廣大居民對美好生活的期盼轉化為一項項具體的施政舉措，勾畫部署了實現法治澳門、活力澳門、文化澳門、幸福澳門的美好願景和實施路徑。同時，這份施政報告正視問題、直面挑戰，加強頂層設計和體制機制改革，提出一系列具有針對性的新思路新舉措，彰顯了新一屆特區政府勇於革新求變、破難前行的責任擔當。



發言人表示，岑浩輝行政長官上任後首個工作日即宣布啟動施政報告起草相關工作，緊接著就帶領管治團隊廣泛接觸社會各界別、各行業、各階層，深入進行溝通交流，充分聽取意見建議，不斷豐富完善施政思路。“眾人劃槳開大船，同舟共濟海讓路”。新一屆特區政府積極回應民意、匯集民智、凝聚共識，為下一步落實好施政報告打下了堅實的社會基礎。



發言人最後表示，中華民族正在以不可阻擋的步伐邁向偉大復興，澳門迎來發展的最好時期。我們堅信，有習近平主席的掌舵領航，有中央政府和祖國內地的大力支持，澳門特區政府和社會各界一定會充分發揮“一國兩制”制度優勢，搶抓機遇、奮發進取，以扎扎實實的行動和實實在在的成績，打開發展新天地、不斷創造新輝煌，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。