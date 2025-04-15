創立50周年　教聯會推七重點活動

中評社北京4月15日電／據大公報報導，今年是教聯會創立50周年，會方推出貫穿全年的多個活動，冀與社會各界及教育同工回顧該會的發展歷史，並展現順應時代潮流，守正創新的嶄新形象。其中包括為“慶祝中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年”而策劃的系列紀念活動，包括成立儀式、升旗禮、抗戰遺址參訪、歷史座談會及學界比賽等。



教聯會今年舉行的活動包括七個重點項目，分別是“優秀教師選舉”及“教壇新秀微教學短片比賽”、第十五屆“教師體育節”、“中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年”系列活動、籌建“中國人民抗日戰爭勝利80周年紀念學習館”，並計劃投標承辦“國家英雄”──1949年至今的時代楷模展室、編輯出版《教聯會的五十載：堅守、抗爭與愛國使命》、辦“攜手五十年.共創未來夢”主題晚宴，以及舉辦“慶祝中華人民共和國成立76周年暨教聯會50周年音樂會”。



慶祝抗戰勝利80周年



關於慶祝中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，教聯會副主席張澤鬆表示，教聯會將牽頭成立“教育界紀念抗戰勝利80周年籌備委員會”，籌委會將舉辦多元活動，包括成立儀式、升旗禮、抗戰遺址參訪、歷史座談會及學界比賽等，旨在通過互動與實踐，傳承抗戰精神，引導青少年深化歷史認知、弘揚愛國情懷。首次籌備會議將於2025年4月29日舉行，商討委員會架構分工及活動細則，並邀請教育機構擔任常務委員，共同推動歷史教育。



另外，該會愛國教育支援中心積極配合教育局的工作方向，支援學校的學與教工作，擬籌建“中國人民抗日戰爭勝利80周年紀念學習館”，並計劃投標承辦“國家英雄”，由1949年至今的時代楷模展室，傳承革命先烈的崇高精神，學習新中國建立以來，到中華民族偉大復興過程中的國家英雄和時代楷模，展示他們對國家社會、經濟、科技、文化、國家安全等領域為國家做出的重大貢獻，弘揚他們的個人事跡和精神，推動香港的愛國主義教育。