醫療減免門檻放寬　料6.6萬人申請豁免

中評社北京4月15日電／據大公報報導，政府早前公布公營醫療收費改革方案，急症室、住院及門診均會加價，但同時放寬醫療減免門檻。立法會衛生事務委員會昨日開會討論公營醫療收費改革方案，醫務衛生局局長盧寵茂表示，140萬合資格申請減免人士中，估計有6.6萬人需申請豁免，強調將資助率降至九成非終極方案，會持續改革，適時進行醫療融資檢討。



盧寵茂：九成資助率非終極方案



新收費實施後，公營醫療收費的資助率會降至94%，政府目標是5年內將資助率降至90%。盧寵茂表示，以九成資助率為改革目標，但不會稱之為終極方案，而急症室非緊急病人收400元，亦非當局計劃的終點，強調改革是全盤考慮、環環相扣。



九龍中立法會議員楊永傑關注，不少長者對改革後收費不清楚，認為當局應簡化減免機制申請程序，例如符合資格領取長者生活津貼等於獲豁免，相信可釋除大部分市民疑慮。他續指，豁免機制實施下市民必“湧住去申請”，質疑800多個醫務社工能否處理140萬合資格人士申請。



盧寵茂回應指，非所有合資格人士均是病人，按照目前比例估算，約6.6萬人需申請豁免，局方會安排行政人員處理入息、資產等文件，非因收入及經濟原因申請豁免才需醫務社工支持。醫管局行政總裁高拔陞補充，有經濟及醫療上需要才可申請豁免，當局目前已有機制，可簡單審批市民資產。



選委界議員陳凱欣質疑，社區藥房、普通科門診及夜診不足，加價太趕急，認為政府應善用2019年預算案提出設立的100億元公營醫療撥款穩定基金，減少收費加幅。盧寵茂指出，100億元只占公營醫療每年開支一成，單靠這個資金投入非根本解決問題，強調是次改革其中一個原則是能者共付，有能力的市民應付出一點。

