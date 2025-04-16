夏寶龍：以高水平安全護高質量發展

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在開幕典禮上發表視頻致辭（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月16日電（記者 盧哲）香港特區“全民國家安全教育日2025”活動開幕典禮15日在香港會展中心舉行。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在開幕典禮上發表題為《以高水平安全護航高質量發展 不斷譜寫“一國兩制”實踐新篇章》的視頻致辭。



夏寶龍在致辭中表示，歷史和現實告訴我們，外部勢力搞亂香港、以港遏華的圖謀不會改變，也絕不可能得逞；中國人民從來不吃霸道霸凌那一套，包括香港同胞在內的全體中國人民是嚇不倒、壓不垮的；中國人不惹事也不怕事，施壓、威脅和訛詐不是同中國打交道的正確方式；香港同胞素有愛國愛港優良傳統，那些背叛祖國、背叛香港的人永遠不會有好下場。



夏寶龍表示，當前，“一國兩制”實踐進入了新階段。香港今天的良好局面來之殊為不易，是付出了巨大代價的，大家要倍加珍惜，把這個良好局面鞏固住、發展好。現在，鬥爭並沒有結束。香港社會面看似平靜，實則暗流湧動，安全形勢仍然十分嚴峻複雜。大家要正視香港發展和安全面臨的問題，提高警惕、團結一致，每個人、每個社團、每個企業、每個組織，都要與香港同胞一道、與全國人民一起，保衛香港、保衛國家，打造高水平安全護航高質量發展，推進“一國兩制”實踐行穩致遠。



夏寶龍說，我們相信，香港特別行政區維護國家安全機構定能堅決扛起維護國家安全的神聖使命，進一步築牢維護國家安全的堅固屏障；香港社會各界定能積極履行維護國家安全的義務，共同守護香港美好家園；工商界和企業家定能以港為家、倚港興業，用更有力的實際行動建設香港、貢獻國家。



夏寶龍特別提到，在當前美國對我們極限打壓的形勢下，更需要企業家以“烈火金剛”的堅強品質建設香港、扎根香港。“希望香港工商界和企業家繼續發揮推動經濟發展主力軍作用，賡續愛國愛港優良傳統，正確認識自身事業與香港發展、與國家發展的關係，永遠不舍大義、不忘國家利益。大家要看好香港、支持香港、投資香港，把好的資源吸引到香港、留在香港，一起為香港繁榮穩定注入更多活水，在強國建設、民族復興偉業中更好發揮作用。”



夏寶龍還提到，廣大青年不僅是香港的未來，也是建設國家的新鮮血液。“希望你們厚植家國情懷，自覺把個人的成長成才與香港由治及興、與國家前途命運結合起來，用愛國愛港的實際行動維護國家安全，展示青春自我。”





以下是夏寶龍致辭全文：