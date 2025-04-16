李家超：面對美國霸權主義我們要站穩腳步

香港特區行政長官、香港特區維護國家安全委員會主席李家超致辭（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月16日電（記者 盧哲）香港特區行政長官、香港特區維護國家安全委員會主席李家超15日在“全民國家安全教育日”開幕典禮致辭時表示，世界百年未有之大變局正加速演進，香港未來面對國家安全的風險會更風高浪急。他說，美國打擊中國和香港特區的恣意妄為已經變成狂態。美國反對自由貿易，擾亂全球貿易和供應鏈，肆意破壞國際共同建立的世界貿易組織規則，嚴重破壞多邊貿易體制和全球化進程。面對美國肆無忌憚的霸權主義，我們要站穩腳步，團結一致，集中精力辦好自己的事。香港特區全力支持國家應對美國挑戰，維護中國正當權益，維護國際公平正義。



李家超強調，香港會保持基本零關稅的自由港地位，奉行開放自由貿易。特區政府會通過世界貿易組織機制針對美國提出申訴，同時會加大力度，用好機遇。他說，首先國家是香港的最大機遇，國家發展的肯定性，是世界局勢的定海神針。香港會進一步融入國家發展大局，同時開拓更多新市場和深化區域合作，與東盟、中東和“一帶一路”國家和地區建立更密切關係。會進一步發揮超級聯繫人和超級增值人的角色，發揮好“引進來”和“走出去”的功能。會用好金融中心地位，推動貿易和企業融資投資，加強香港的競爭力，加快產業升級，加大發展科技創新。



李家超說，關稅戰已經改變了世界貿易秩序，新秩序將會形成，過程中香港有危有機。香港正研究新秩序可產生的新機遇，香港是一個零關稅的自由港，可吸引更多貿易、更多商業活動、更多新藍海，加上香港人的韌性、靈活多變、善拼敢贏的基因，香港會再一次乘風破浪、烈火見真金。



李家超表示，國際形勢複雜多變，危害國家安全的威脅可以突如其來，我們必須時刻警惕，面對巨大挑戰時做好以下四大準備：一是堅定不移全面準確貫徹“一國兩制”方針；二是深入踐行“總體國家安全觀”；三是不斷完善維護國家安全的法律制度和執行機制；四是不斷推廣自覺維護國家安全的全民教育。



李家超強調，特區政府會履行好維護國家安全的憲制責任，切實解決發展改革中的矛盾和問題，並主動識變、應變、求變，深化國際交往合作，積極融入國家發展大局，同時妥善應對各種複雜局面，竭力維護國家主權、安全、發展利益，為推進強國建設、民族偉大復興作出更大貢獻。



在當天的開幕典禮上，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在開幕典禮上發表視頻致辭。香港特區行政長官、國安委主席李家超，中央政府駐港聯絡辦主任、特區國安事務顧問鄭雁雄，以及駐港國安公署署長董經緯、外交部駐港公署特派員崔建春、解放軍駐香港部隊政委賴如鑫等擔任主禮嘉賓並致辭。香港社會各界代表約1800人參加活動。



以下是李家超致辭全文︰