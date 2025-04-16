鄭雁雄：要進一步統籌高質量發展和高水平安全

中央政府駐港聯絡辦主任、特區國安事務顧問鄭雁雄致辭（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月16日電（記者 盧哲）香港特區“全民國家安全教育日2025”活動開幕典禮15日在香港會展中心舉行。中央政府駐港聯絡辦主任、特區國安事務顧問鄭雁雄在致辭中強調，要進一步夯實維護國家安全的認識基礎，要進一步統籌高質量發展和高水平安全，要進一步踐行好新階段香港的重要使命。他說，必須牢牢記住的是，把香港建設好發展好，本身就是對中國式現代化的有力助攻。



在當天的開幕典禮上，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在開幕典禮上發表視頻致辭。香港特區行政長官、國安委主席李家超，中央政府駐港聯絡辦主任、特區國安事務顧問鄭雁雄，以及駐港國安公署署長董經緯、外交部駐港公署特派員崔建春、解放軍駐香港部隊政委賴如鑫等擔任主禮嘉賓並致辭。駐港聯絡辦副主任羅永綱、尹宗華、祁斌，以及香港社會各界代表約1800人參加活動。



鄭雁雄在致辭時表示，在第10個“全民國家安全教育日”之際，特區政府舉辦“全民國家安全教育日2025”活動，非常重要。習近平主席在中央政治局第十九次集體學習時強調，總體國家安全觀是建設更高水平平安中國的重要遵循，必須堅定不移貫徹。近年來，特區國家安全宣傳教育對標總體國家安全觀，常態化長效化扎實推進，特色鮮明、覆蓋廣泛，持續走深走實，進一步築牢了特區維護國家安全“防火牆”。夏寶龍主任在視頻致辭中，深情回顧了香港維護國家安全的鬥爭歷程和歷史性成就，以三個“歷史和現實告訴我們”展示了中央政府和特區維護國家安全的決心意志，以三個“我們相信”對特區打造高水平安全護航高質量發展提出了殷切希望。李家超行政長官對夏寶龍主任講話精神解讀精確、落實到位。駐港聯絡辦將全面落實好中央要求，全力支持行政長官和特區政府把中央期望變成香港實際行動。



鄭雁雄表示，要進一步夯實維護國家安全的認識基礎。歷史和現實不斷警醒我們的是，歷史不會自行退場，安全要靠持續鬥爭。當前香港最大的風險，是忘卻“修例風波”慘痛教訓、忘卻維護國家安全職責、忘卻敵對勢力亡我之心不死的危險，是錯以為向強盜求饒、送禮就能夠換來生命安全和發展空間的危險。必須牢牢記住的是，維護國家安全衹有進行時，沒有完成時，也沒有局外人。