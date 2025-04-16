中評鏡頭：國安日活動中的香港青年

全場奏唱國歌（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月16日電（記者 盧哲）由香港特別行政區維護國家安全委員會（香港特區國安委）主辦、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）和中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署（駐港國家安全公署）支持的“全民國家安全教育日”活動15日在香港會議展覽中心啟動。中評社記者注意到，今年是第10個“全民國家安全教育日”，也是全國人大常委會公布實施香港國安法五周年和《維護國家安全條例》立法生效一周年，意義重大。活動現場相較往年明顯多了許多“香港青年”元素，包括合唱及短劇表演，體現“國安精神”在香港青年學生心中扎根發芽。



《中華人民共和國國家安全法》訂明每年四月十五日為“全民國家安全教育日”，目的是提高全民維護國家安全意識，啟發市民深切認識維護國安人人有責、人人盡責。據中評社記者瞭解，香港特區政府一直致力以創新形式、豐富內涵，全面推動全民國家安全教育。



去年八月，香港設立了國家安全展覽廳，是特區首個有系統地介紹國家安全的專廳和實體國安教育基地。展覽廳對外開放八個月，參觀人次已超過60萬。為配合今年是第十個“全民國家安全教育日”，展覽廳於上月推出專題展覽，回顧國家和香港特區政府多年來推動全民國家安全教育的發展。



去年十一月，香港開展了地區導師培訓計劃，現階段有近3000名地區導師完成培訓，並在社區內向超過12萬人傳遞國家安全信息。