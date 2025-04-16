中評現場：香港舉辦全民國家安全教育日活動

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月16日電（記者 盧哲）由香港特別行政區維護國家安全委員會（香港特區國安委）主辦、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）和中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署（駐港國家安全公署）支持的“全民國家安全教育日”活動15日在香港會議展覽中心啟動。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍以視頻方式出席主禮並致辭。



香港特區行政長官、國安委主席李家超，中央政府駐港聯絡辦主任、特區國安事務顧問鄭雁雄，以及駐港國安公署署長董經緯、外交部駐港公署特派員崔建春、解放軍駐香港部隊政委賴如鑫等擔任主禮嘉賓出席開幕典禮並致辭。香港社會各界代表約1800人參加活動。



夏寶龍以視頻方式發表主旨致辭時表示，過去十年，國家安全工作取得歷史性成就，香港也歷經由亂到治、邁向由治及興，走過了極不平凡、極不尋常的歷程。歷史和現實告訴我們，外部勢力搞亂香港、以港遏華的圖謀不會改變，也絕不可能得逞；中國人民從來不吃霸道霸凌那一套，包括香港同胞在內的全體中國人民是嚇不倒、壓不垮的；香港同胞素有愛國愛港優良傳統，那些背叛祖國、背叛香港的人永遠不會有好下場。



夏寶龍指出，當前“一國兩制”實踐進入了新階段，香港今天的良好局面來之殊為不易，是付出了巨大代價的，大家要倍加珍惜，把這個良好局面鞏固住、發展好。大家要正視香港發展和安全面臨的問題，提高警惕、團結一致，每個人、每個社團、每個企業、每個組織，都要與香港同胞一道、與全國人民一起，保衞香港、保衞國家，打造高水平安全護航高質量發展，推進“一國兩制”實踐行穩致遠。