習近平同越共中央總書記蘇林舉行會談

4月14日下午，中共中央總書記、國家主席習近平在越共中央駐地同越共中央總書記蘇林舉行會談。這是會談前，蘇林邀請習近平進行小範圍茶叙。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月15日電／據新華社報導，4月14日下午，中共中央總書記、國家主席習近平在越共中央駐地同越共中央總書記蘇林舉行會談。



習近平指出，很高興對越南進行國事訪問，實現同蘇林總書記的首輪互訪。今年是越南共產黨成立95周年、越南建國80周年和南方解放50周年，我代表中國共產黨和中國政府向越方致以熱烈祝賀。中方將一如既往支持越南走好符合本國國情的社會主義道路，勝利召開2026年越共十四大，朝著建黨建國“兩個一百年”奮鬥目標不斷邁進。



習近平強調，今年是中越建交75周年暨“中越人文交流年”。75年來，無論國際風雲如何變化，雙方在爭取國家獨立和民族解放的鬥爭中相互支持，在社會主義建設事業中攜手並進，在推進各自現代化進程中砥礪前行，成為社會主義國家團結合作的典範。面對變亂交織的國際形勢，中越兩國堅持和平發展，深化友好合作，為世界帶來了寶貴的穩定性和確定性。站在新的歷史起點上，雙方要繼往開來、攜手前行，賡續“越中情誼深、同志加兄弟”的傳統友誼，按照政治互信更高、安全合作更實、務實合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好的“六個更”總體目標，高質量推動全面戰略合作，確保中越命運共同體建設行穩致遠，為構建人類命運共同體作出新的更大貢獻。



習近平指出，構建中越命運共同體具有重要世界意義。兩國攜手走和平發展道路，15億多人口共同邁向現代化，將有力維護地區乃至世界和平穩定，促進共同發展。兩國都堅持對外開放，為維護地區產業鏈供應鏈穩定暢通、促進經濟全球化發揮了積極作用。小船孤篷經不起驚濤駭浪，同舟共濟方能行穩致遠。中國和越南都是經濟全球化的受益者，要增強戰略定力，共同反對單邊霸凌行徑，維護全球自由貿易體制和產業鏈供應鏈穩定。



習近平就深化中越命運共同體建設提出六點舉措。



一是增進更高水平的戰略互信。兩黨兩國領導人要像走親戚一樣常來往、多溝通。雙方要發揮好黨際、立法機構、政治協商組織等渠道作用，深化治國理政經驗交流，提高黨對推進國家現代化的領導水平。



二是建設更加牢固的安全屏障。將兩國外交、國防、公安“3＋3”戰略對話機制確定為部長級，增進戰略協作。發揮好防務和執法安全合作機製作用，堅決打擊網賭電詐等跨境犯罪，加強雙邊和多邊特別是瀾湄合作框架內執法司法合作，維護人民群眾生命財產安全和地區安全穩定。

