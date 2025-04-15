中評社北京4月15日電／網評：以國安為基，護一國兩制行穩致遠



來源：文匯網 作者：舒心



在第十個全民國家安全教育日，香港特別行政區舉行的開幕典禮意義非凡，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍的講話，為香港的安全與發展提供了深刻指引，也引發了我們對國家安全與“一國兩制”緊密聯繫的深入思考。



前事不忘，後事之師。回首往昔，“修例風波”給香港帶來的傷痛至今仍刻骨銘心。反中亂港分子與美西方外部勢力沆瀣一氣，發動港版“顏色革命”，妄圖將香港從祖國的懷抱中撕裂出去。那段黑暗的日子里，香港街頭暴力橫行，暴徒肆意打砸搶燒，無辜市民的生命和財產安全受到嚴重威脅。曾經繁華的商業區一片狼藉，店舖紛紛關門歇業，交通陷入癱瘓，社會秩序蕩然無存。教育領域也被嚴重污染，部分學生被煽動利用，偏離了正常的成長軌道。經濟更是遭受重創，許多企業面臨倒閉，失業率急劇上升，香港多年積累的繁榮成果岌岌可危。



而香港國安法的頒布實施，如同一道利劍，斬斷了亂港分子的黑手；“愛國者治港”原則的全面落實，為香港的治理築牢了堅實根基。自此，香港由亂到治，逐漸恢復往日的安寧與活力。這一歷程充分證明，國家安全是“一國兩制”得以穩定實施的前提，衹有國家安全得到切實保障，香港才能實現長治久安，“一國兩制”才能行穩致遠。穩定的社會環境，是香港經濟發展、民生改善的基礎，也是香港保持國際競爭力的關鍵。



如今，儘管“修例風波”已成為過去，但外部勢力對香港的覬覦和干涉從未停止。美國頻頻在香港問題上興風作浪，炮製“2025年香港政策法報告”，對我國中央政府駐港機構和香港特別行政區政府官員實施所謂制裁。這種行徑，完全無視國際法和國際關係基本準則，是對中國內政的粗暴干涉，是對香港法治的公然踐踏。美國妄圖通過這種手段，破壞香港的繁榮穩定，遏制中國的發展。然而，他們的如意算盤注定要落空。正如夏寶龍主任所指出的，美國這種行徑不過是黔驢技窮的表現，不僅無法達到其險惡目的，反而會激發包括香港同胞在內的全體中國人民的強烈憤慨和更緊密的團結。面對外部壓力，中國人民展現出了堅如磐石的凝聚力和向心力。香港同胞在大是大非面前，始終堅定地與國家站在一起，堅決抵制外部勢力的干涉，共同維護香港的繁榮穩定。

