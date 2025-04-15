中評社北京4月15日電／網評：香港鬥爭還未結束 社會層面還未平靜



來源：文匯網 作者：林智彬



今日（15日）是第十個“全民國家安全教育日”，香港特區國安委今日早上在會展舉辦國安教育日開幕典禮暨主題講座。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍以視頻方式出席開幕典禮，並發表主旨講話，講話內容對香港如何把準國家安全方向，極具指導性意義，社會各界必須好好學習。



夏主任在主旨講話裡面提到，現在鬥爭並沒有結束，香港社會面看似平靜，實則暗流湧動，安全形勢仍然十分嚴峻複雜。又指，不少人還有糊塗想法，同情反中亂港分子者有之，為反中亂港分子開脫者有之，媚美、恐美、崇美、幻美者有之。更指，有的人認為只要經濟發展了，就沒有安全問題，這是典型的掩耳盜鈴，自欺欺人。



我認為，這是中央對港政治形勢的最新判斷。換言之，鬥爭還未結束，社會還未平靜，安全形勢仍然十分嚴峻複雜。



同時，自本屆政府上任兩年半以來，社會上有人認為要放過反中亂港分子，更應該集中精力發展經濟，需要輕輕放下國安。夏主任在今次講話中，嚴厲直接批評這些人的想法“糊塗”，認為只管經濟不管國安的想法，是“掩耳盜鈴，自欺欺人”，提醒這些人要丟掉幻想。



事實上，香港富而不安，富而不強，富而不長的例子比比皆是。沒有安全，就沒有香港由亂到治、由治即興和香港美好明天。所以，筆者非常認同夏寶龍主任的講話，香港每個人、每個社團、每一個企業、每一個組織都要與香港一道，與全國人民一起保衛香港，保衛國家，打造高水準安全，護航高質量發展，推進一國兩制實踐行穩致遠。



另外，夏主任特別提到莊世平和霍英東兩位愛國愛港人士，如何在當年港英當局的施壓下突破美西方的封鎖支援內地，並叮囑“那些在關鍵時刻出賣國家利益、替敵人搖旗吶喊的，香港同胞不答應，全國人民也不答應，絕不會有什麼好下場，必將背負歷史的駡名”。

