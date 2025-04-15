【
大
中
小
】 【
打 印
】
財政部下周在港發行125億元人民幣國債
http://www.CRNTT.com
2025-04-15 16:22:14
中評社北京4月15日電／據大公文匯全媒體報導，財政部計劃下周三在香港發行今年第二期人民幣國債，發行規模125億元，包括新發國債、增發2027、2028及2030國債，規模分別是15億元、40億元、40億元及30億元，將通過金管局中央結算系統債券投標平台進行競價投標。
金管局在網頁上刊載招標公告表示，新發國債將以面值發行，2040年到期，利率為投標中獲接納最高中標利率。2027、2028及2030國債年利率分別是1.75厘、1.8厘及1.88厘。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
事關金融產權交易，財政部發布新規！
(2025-04-12 16:41:32)
台官方：今年首季對美出超 首度超越陸港
(2025-04-11 15:26:53)
國家助學貸款免息且本金可延期償還
(2025-04-01 10:37:20)
財政部支持國有大行補充核心一級資本
(2025-03-31 10:12:12)
美國會預算辦公室：8月將無力支付賬單
(2025-03-28 09:39:06)
美國本財年前5個月財政赤字創新高
(2025-03-13 18:02:44)
兩部門明確地方政府專項債券支持土地儲備
(2025-03-13 10:25:44)
政府性融資擔保發展管理辦法有哪些亮點？
(2025-03-11 11:08:32)
藍佛安：中央財政預留了充足儲備工具
(2025-03-07 01:30:23)
財政部：支持科技創新與產業創新深度融合
(2025-02-28 18:27:42)