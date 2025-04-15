財政部下周在港發行125億元人民幣國債

中評社北京4月15日電／據大公文匯全媒體報導，財政部計劃下周三在香港發行今年第二期人民幣國債，發行規模125億元，包括新發國債、增發2027、2028及2030國債，規模分別是15億元、40億元、40億元及30億元，將通過金管局中央結算系統債券投標平台進行競價投標。



金管局在網頁上刊載招標公告表示，新發國債將以面值發行，2040年到期，利率為投標中獲接納最高中標利率。2027、2028及2030國債年利率分別是1.75厘、1.8厘及1.88厘。