香港與亞美尼亞全面性避免雙重課稅協定生效

中評社北京4月15日電／據政府新聞公報消息，香港與亞美尼亞去年6月簽訂的全面性避免雙重課稅協定（全面性協定）在完成有關批准程序後，已於2025年4月9日生效，適用於由2026年4月1日或之後開始的任何課稅年度的香港稅項。



政府發言人說，全面性協定確保香港和亞美尼亞的企業和居民無須為同一收入兩度課稅，讓他們從事跨境商業活動時可清楚確定其稅務負擔並節省稅款，有助促進雙邊貿易和投資。至今，香港已與51個稅務管轄區簽訂全面性協定。



全面性協定載於電子版香港法例網頁。