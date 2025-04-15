同樣保費　逾九成旅保調低長者兒童賠償額

中評社北京4月15日電／據香港文匯報報導， 復活節長假期將至準備外遊，出發前買旅遊保險，對其保障範圍有幾清楚？消委會檢視了11間保險公司的27個單次個人旅遊保險計劃，發現逾九成的保險所收取長者和兒童的保費雖與成人相若，但其中22個保險會調低他們的醫療、意外最高賠償額，最多調低達75%，甚至不能享用部分保障。



消委會指，調查的11間保險公司中，10間提供2至3個不同計劃，一般保費愈高，保障範圍愈大，以亞洲地區的7天旅程而言，撇除個別保險公司會向76歲或以上人士收取較高保費，個人保費由$145至$509；至於全球地區的14天旅程，則由$241至$859。而在檢視的27個計劃中，衹有9個計劃不設承保年齡上限；即使保費相同，有92%（22個）計劃會調低長者或兒童的“醫療費用”或“人身意外”最高賠償額。其中“中國平安”限制較多，例如醫療費、意外、行李延誤及取消旅程等項目的最高賠償額調低至成人的50%。另外“蘇黎世易選計劃”亦有較多不保項目，如行李財物、個人金錢、證件、行程延誤及租車自負額等。儘管有3個計劃向長者提供與成人相同的保障，卻收取較成人高約27%至36%的保費。



近期有消費者擔心到東南亞旅遊的人身安全，但調查發現衹有1間保險公司的3個計劃提供“綁架及勒索”保障，其餘公司建議受保人家屬，聯絡入境處、警務處或相關領事館求助。



消委會建議，消費者在投保前宜細心比較不同計劃的保障範圍及保障額是否切合自身及同行人士需要，不同保險公司對各項保障的定義或有不同，應細閱保單條款作確認，不應只著眼於保費金額及單一項目最高賠償額；亦不應只以保費或慣常光顧同一保險公司作唯一考慮因素。



另外，要注意不承保事項，例如參與滑雪、乘坐熱氣球、水肺潛水等高危活動，投保前應先向保險公司查詢；確定機票及住宿後應盡早投保，預留時間理解理賠條件和索償限制。