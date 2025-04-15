消委會：8款沐浴球含小部件潛幼童誤吞風險

中評社北京4月15日電／據文匯報報導，香港文匯報訊 日常閒時若可享受浸浴，可放鬆紓壓和療癒身心。專為浸浴而設計的沐浴球更添加香氣，深受大小朋友歡迎。惟消委會測試市面上17款沐浴球樣本，發現其中8款附有含有細小部件的小禮物，7款要在溶解後小禮物才浮現，該細小部件，存在讓幼童誤吞以致窒息的風險，然而其中5款並沒有以中文或英文標示適用年齡及相關安全警告字句，不符合歐盟玩具安全標準。



沐浴球作為直接與全身皮膚接觸的產品，其化學成分的安全程度對消費者健康至關重要。測試結果，約五成樣本（9款）檢出香料致敏物質，其中7款檢出1種香料致敏物質，濃度均低於0.01%，根據歐盟現行的《化妝品條例》，毋須於成分列表標示。另外2款分別來自本港及美國的樣本所檢出的香料致敏物質濃度高於0.01%，但或因在當地市場沒有相關規定，所以在成分列表沒有標示。



測試又發現，有12款樣本未有標示沐浴球的到期日等有效期限，亦有8款樣本未有以中文或英文列出成分列表，令消費者難以掌握重要資訊。另外，有10款沐浴球未有標示香港供應商的聯絡資訊，或只提供供應商名稱，而未有列出聯絡方法，消費者若遇上品質或使用問題，將難以向公司查詢或求助。



消委會呼籲供應商盡快跟進及改善標籤資訊透明度，又建議消費者使用沐浴球前，應細閱及遵從產品的使用說明；兒童使用沐浴球時，應由成人陪同，並及時監察其身體反應，如遇到皮膚不適情況，應立即停用並諮詢醫生；使用沐浴球時應避免與其他個人清潔用品同時使用；浸浴後應徹底沖洗身體，避免產品所含的化學物質殘留在皮膚上。