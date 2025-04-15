消博會港澳台參展商看好市場前景

中評社北京4月15日電／據新華社報導，第五屆中國國際消費品博覽會4月13日至18日在海南舉行。香港和澳門分別有22家和7家企業參展。其中，占地600平方米的香港企業展區成為4號館規模最大的展銷攤位，帶來40多個品牌，包含食品、保健品、時尚潮流、家居用品和個人護理產品等。台灣則有4家企業參展，帶來兒童玩具、淨水器和特色食品等多種商品。



法詩卡珠寶有限公司是香港最早引進意大利K金工藝的珠寶商之一，其展銷攤位上購買和洽談的客戶絡繹不絕。公司銷售經理謝馨雨表示，消博會展示了內地市場旺盛的消費實力，公司對內地市場非常有信心。



澳門館有1家香薰企業和6家酒類企業參展，品牌來自葡萄牙、巴西等葡語系國家。連續5屆參展的實力堡澳門出入口貿易行主營葡萄牙紅酒。“通過消博會這個平台，能夠與全國各地的採購商、加盟商洽談合作，目前企業商品已經銷往北京、陝西、安徽、重慶和河南等地。”該公司銷售經理趙嬋娟說，內地人口多，消費能力強，對未來的銷售前景有充分的信心。



今年，台灣康鈺生化科技股份有限公司總經理許弘霖帶來台灣卓武山咖啡等產品參展，期待借助消博會平台把更多台灣高品質產品推介給大陸市場。



“首屆消博會參展成效非常好，帶來的產品一個上午全部賣光，後來又緊急從台灣空運產品到海南，由此便知大陸的消費力有多強大。”許弘霖表示，海南自由貿易港今年即將封關運作，一系列優惠政策鼓勵全世界的優良企業都能到海南投資。消博會則向世界展現了大陸超大規模市場的蓬勃生機，台商台企應把握機會，共創美好未來。

