兩岸青年在泰州邂逅千年雅韵

中評社北京4月15日電／據中國台灣網消息，當春日的微風輕拂泰州市梅蘭芳紀念館的飛檐翹角，一場融合傳統與創新的文化盛宴——“泰有引力·菁英成長”泰台青年周末嘉年華在此啟幕。來自台灣淡江大學華東校友會的代表與泰州青年約50餘人共同參與，通過漢服文化體驗、非遺技藝互動等沉浸式活動，感受中華傳統文化的時代魅力。



活動現場，泰州市梅蘭芳紀念館古戲台化身時尚T台。泰州市青年漢服文化協會會員現場解析漢服形制演變：寬袖交領的唐制襦裙展現盛唐氣象，簡約雅致的宋制褙子體現文人風骨，華麗莊重的明制馬面裙彰顯禮儀之邦風範。協會會員融合泰州非遺與台灣工藝元素，特別設置漢服妝造中心提供多種妝容復刻，現場人員紛紛加入其中體驗中華之美。泰州學院漢家樓漢服社會員身著漢服，演繹多個朝代的服飾流變。當雲鬢步搖與青磚黛瓦相映成趣，當衣袂翩躚與梅韵蘭芳交織共鳴，這場“行走的文化展”帶領在場的人員穿越時空隧道。兩岸青年們還參與投壺遊戲，碰撞出活力四射的競技火花；同時，開展了捶丸遊戲，參與人員手持竹制球杆，在迷你室內球場挑戰宋代版高爾夫。



下一步，泰州市將深化特色文化品牌效應，持續創新 “文化+產業+人才”融合交流模式，依托梅蘭芳文化內涵，開發沉浸式戲劇體驗項目，讓兩岸青年在傳承戲曲藝術中增進文化認同，攜手共繪兩岸融合發展的青春同心圓。