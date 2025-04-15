終審法院首席法官張舉能委任3名資深大律師

中評社北京4月15日電／據政府新聞公報消息，終審法院首席法官張舉能今日（15日）宣布委任林定韵、林芷瑩和白天賜三位香港特別行政區資深大律師。終審法院首席法官是根據《法律執業者條例》第31A條作出以上任命。有關任命將於委任典禮中隨公告委任書後生效，獲委任人士將在典禮中成為資深大律師。委任典禮將於2025年6月7日（星期六）上午10時在終審法院舉行，屆時將設現場直播供市民觀看。



獲委任人士的簡歷如下：



林定韵



林定韵現年47歲，在倫敦大學學院取得法學士學位，並在倫敦國王學院取得歐盟競爭法文學碩士學位。她於1999年在香港取得大律師資格，執業範圍主要為商業法與競爭法，兼具處理訴訟和仲裁的經驗，在公法領域亦具札實經驗。



林芷瑩



林芷瑩現年47歲，在香港大學先後取得法學士學位及中國法法學碩士學位，並在香港城市大學取得法學碩士（仲裁及爭議解決）學位。她於2000年在香港取得大律師資格，專長刑事法，經常代表控方或辯方出庭訟辯。



白天賜



白天賜現年42歲，在墨爾本大學及香港大學分別取得文學士及法學士學位，並在劍橋大學取得法學碩士學位。他於2009年在香港取得大律師資格。他不但在一般民事法及商業法，包括競爭及規管法律方面富有經驗，在公法及憲法的知識造詣方面尤備受認同。