在京參賽獲佳績　台灣師生感觸頗多有話說

第十二屆亞太地區企業并購模擬競賽獲獎選手合影（主辦方供圖） 中評社北京4月15日電／據京台網消息，歷時數月，由中國政法大學民商經濟法學院和商學院、全聯併購公會聯合主辦，台灣政治大學法學院、金融博物館協辦，內地與港澳法學教育聯盟支持，北京榮典律師事務所、公益信托財經法制新趨勢研究基金贊助支持的第十二屆亞太地區企業併購模擬競賽於2025年4月12日完成全部競賽環節後在中國政法大學昌平校區圓滿落幕。



本屆競賽由來自北京大學、華東政法大學、清華大學、上海交通大學、深圳大學、武漢大學、中國政法大學、台灣大學、台灣政治大學、台北大學、東吳大學、中正大學、香港大學、澳門科技大學、廈門大學15所高校組成的16支代表隊共同參與。



談及此次競賽，台灣大學賽隊指導老師表示，本項賽事結合產業、法律及財務相關專業學生模擬企業併購，讓不同領域學生真正體驗各自專業的作用與特點，教育意義非凡，台灣大學很榮幸能參與本屆競賽，且最終完成令評審滿意的併購方案，對學生而言在各種意義都是個難忘的經驗。



東吳大學學生代表說，這場比賽讓我們深刻體會到，併購不只是資本的角力，更是雙方互補共榮的藝術——在商場上，協作方從來不是對手，而是一起創造價值的夥伴。



台灣政治大學學生代表表示，本次競賽題目：藥名康德與藥華醫藥合作之難度相當高，雙方皆盡力為達成合作而努力談判，雖最終沒能達成協議，但過程中之收穫早已超越競賽之結果，對所有隊員來說都是難以忘懷的經驗與回憶。



東吳大學賽隊指導老師表示，併購競賽終於圓滿落幕。非常開心看到莘莘學子在這座聖殿盡情揮灑。由衷祝福各位同學鵬程萬里、一帆風順！