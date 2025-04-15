消博會探“新”：服務消費展現更大潛能

中評社北京4月15日電／據人民網報導，在第五屆中國國際消費品博覽會（以下簡稱“消博會”）的各大展區，服務消費的“立體圖景”撲面而來。圍繞健康、養老、文旅、體育等領域，觀展者能夠近距離體驗“看得見、摸得著”的商旅文體融合消費場景，激發服務消費新潛力。



這些遞進式的“消博變化”，正是五年間展會從“商品展銷”邁向“服務創新”的生動注腳。正如參展商劉曦宇所言：“消博會每個展台，都是一個服務消費的微縮生態模型。”



服務消費是指人們用於支付社會提供的各種文化和生活方面的非商品性服務。今年消博會上，以服務消費為“線”“串”起了銀發經濟、低空經濟、健康養生、體育賽事等新消費場景。



商務部數據顯示，今年1—2月份，服務消費保持著較快增長態勢，服務零售同比增長4.9%，旅遊服務、出行服務類零售額同比實現兩位數增長。



消博會的“服務基因”，藏在展區的“進化密碼”中。在英國館面積擴容的背後，是從威士忌酒品展示到高端醫療服務體驗、奢侈品定制服務的升級，帶來了“全鏈條服務解決方案”。



傳統產業的“服務化轉身”同樣精彩。北京展區內，一位體驗者手持數字藏品證書，感慨道：“老字號的新服務，讓歷史文化變成了能觸摸、可帶走的生活方式。”



在“浙江精品”歷史經典主題展區，百年老字號胡慶餘堂將傳統中藥與現代生活方式相結合，推出獨具特色的中藥咖啡“開個方子，如意一參”。現場觀眾不僅可以品嘗中西結合的獨特味道，還能體驗專業中醫把脈問診，瞭解中醫文化。



這種將傳統中醫“望聞問切”服務與現代飲品消費結合的模式，正是參展商從“賣產品”到“賣健康服務”轉型的縮影。



“我們推動‘品質標浙江服務’，在檢驗檢測、物流等領域培育服務品牌，2024年發放的‘質量貸’已惠及3000餘家企業。”浙江省市場監管局質量發展處副處長陳曉丹接受記者現場採訪時表示，政策賦能正在加速產品消費向服務消費的轉型。