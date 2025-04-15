政企合力穩訂單拓市場　外貿一季度平穩開局

中評社北京4月15日電／據人民網報導，海關最新數據顯示，今年一季度，我國貨物貿易進出口10.3萬億元人民幣，同比增長1.3%。其中，出口6.13萬億元，同比增長6.9%。



4月14日，海關總署副署長王令浚在國新辦新聞發布會上表示，在外部困難挑戰增多的情況下，各地各部門和廣大外貿經營主體積極應對，推動一季度我國外貿進出口實現平穩開局。



流程前置 跨境電商讓產品出口更高效



寧波亞集物流有限公司（以下簡稱“亞集物流”）跨境電商出口前置倉內，場地負責人吳剛正指揮卸貨工人將一批貨物卸到3台自動化流水線設備，該批貨物品名為電視支架、貓爬架等，貨值約11300美元，將從寧波舟山港出發運往海外。



跨境電商出口前置倉，是指設在國內口岸、專門為跨境電商出口貨物服務的物流集拼分撥中心，通過流程前置，把原本在海外倉完成的分揀、拆箱、包裝、組貨等環節放到國內完成，以提升終端物流配送效率。



國際集拼企業最怕船期延誤和反復拆箱，而在傳統模式下，企業需在貨物運抵港口後才能辦理通關手續，難免受不可控因素影響。寧波海關直接在前置倉內開辟“綠色通道”，企業可在貨物抵達港口前提前在倉內一次性完成申報、查驗、放行、裝箱等流程。“現在貨物到港前提前完成海關手續，到港即可裝箱裝船，物流效率提升了50%以上。”亞集物流總經理李峰說。



“從最初的試點持續擴容，到基本覆蓋全國，跨境電商已成為拉動我國外貿的新動能。”北京師範大學經濟與工商管理學院教授魏浩表示，隨著跨境電商綜合試驗區創新發展、海外倉建設的推進和布局優化、國際物流體系建設加強，跨境電商對中國外貿穩定發展的作用將日益凸顯。



“小單快反” 市場採購貿易助企“賣全球”



海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良在國新辦新聞發布會上表示，廣大外貿經營主體快速響應全球市場的多樣化需求，一些傳統產業憑借著配套齊全、轉型升級快、經營靈活的優勢，也不斷推出“新品”“潮品”“爆品”，推動競爭力“煥新”。像玩具、服裝等行業，通過小訂單、多批次、快速反應的“小單快反”模式，將交貨周期從原來的1個月大幅壓縮到1周以內，顯著提升了國際競爭力。