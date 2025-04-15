鐵路五一假期運輸火車票今日開售

中評社北京4月15日電／據央視新聞報導，記者從中國國家鐵路集團有限公司（以下簡稱國鐵集團）獲悉，鐵路五一假期運輸自4月29日至5月6日，為期8天，預計客流最高峰為5月1日，假期運輸首日火車票今日開始發售。



國鐵集團客運部負責人介紹，今年五一假期，旅客探親、旅遊、踏青等出行意願強烈，預計鐵路客流將呈現良好增長態勢。鐵路部門堅持以人民為中心的發展思想，精心制定五一假期鐵路運輸方案，科學安排運力，優化售票組織，服務保障旅客假期平安便捷溫馨出行。



科學精準安排運力。統籌用好線路和裝備資源，全國鐵路實行高峰運行圖，日均計劃開行旅客列車超1.2萬列。充分運用鐵路12306購票大數據，動態跟蹤客流運行情況，通過加開臨時旅客列車、動車組列車重聯、開行夜間高鐵、加掛車輛等方式，在熱門區間和時段精準投放運力，在主要城市間特別是進京、進滬、進穗方向安排列車滿軸或滿編組運行。



優化售票服務組織。用好鐵路12306候補購票、在線選鋪、起售提醒訂閱、鐵路暢行碼等功能，豐富12306信息服務內容，提升旅客購票體驗。加強老年旅客和脫網人群服務，保留人工售票窗口和現金服務，安排工作人員和志願者做好引導咨詢。



保障系統平穩運行。優化鐵路12306系統資源配置，拓展網絡帶寬，加強系統監控和巡檢，組織技術骨幹力量值班值守，針對各種突發情況制定應急預案，提升應對超大規模並發訪問需求與網絡安全防護的能力，全力保障鐵路12306系統安全平穩運行。



鐵路部門提示，假期旅客出行高度集中，局部地區和時段可能存在需求“扎堆”、運能緊張的情況，旅客朋友可選擇購買非緊張時段車票，或通過候補購票、同車接續、中轉換乘等方式購票出行。鐵路12306網站（含手機客戶端）是中國鐵路面向社會提供互聯網票務服務的唯一官方渠道，從未授權任何第三方平台發售火車票和辦理火車票相關業務，沒有任何購票加速包、購票會員費、挑選車廂座位費等額外收費，發生改簽、退票時嚴格按規定辦理，並嚴格依法保護旅客個人信息安全。