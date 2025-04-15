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港股升48點　成交縮至近1851億
http://www.CRNTT.com   2025-04-15 17:16:52


　　中評社香港4月15日電／恒指連升第6個交易日，但升幅收窄，大市整體成交額亦減少27%至近1851億元。

　　香港電台報導，恒指高開近190點，升至21603點已經是全日高位，之後缺乏方向，午後一度跌120點，全日高低點數波幅306點，收報21466點，升48點，升幅0.23%。科技指數轉跌0.7%收市，跌穿5000點，報4981點。

　　內需，電力股表現較好，新東方升近4%﹐是表現最好恒指成份股，表現最差是跌近半成的中芯國際。

　　另外，手機設備相關股份、個別醫藥股、澳門博彩股、汽車股都向下。

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