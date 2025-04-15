中國設計在米蘭“落地生根”

中評社北京4月15日電／據新華社報導，四月的米蘭，萬物復甦。陽光灑在斑駁的石板路上，空氣中飄散著咖啡與梧桐的香氣。作為全球設計界一年一度的盛事，2025米蘭設計周如期而至。在熙攘的人潮與創意的激蕩之間，一抹濃鬱的“中國紅”格外引人注目。



當地時間4月7日，第二屆米蘭設計周中國周在米蘭華人街開幕。中國周策劃了幾十場展覽與活動，圍繞產業合作、品牌落地、社區共建展開，以推動中國理念在海外“落地生根”。



記者在中國周的核心展區米蘭ADI設計博物館的文創中國精品展中看到，館內展覽了北京冬奧會吉祥物“冰墩墩”的蛇年生肖特別款“蛇墩墩”、三星堆遺址特別設計款的酒樽、以及孫悟空大鬧天宮的雕像等中國文創精品，吸引大批海外遊客駐足。與此同時，來自中央美術學院、鄭州大學、北京服裝學院等高校的教授、學者在會場與意方設計機構深度交流，圍繞“如何讓中國設計在地化”進行探討。



中國周策展人、中央美術學院設計學院副院長林存真告訴新華社記者，這次展覽是一座連接中西方設計思維的橋梁。這個橋梁的另一端，連接著一代更自信、開放、世界化的中國設計師。他們不再執著於“被看見”，而是希望持續輸出自己的理念，孵化長期的合作和產業。



談到設計必然會涉及創新和科技。在中國周的開幕活動上，“都靈汽車設計獎”首次亮相，該獎項由都靈車展集團與米蘭中國設計中心聯合發起，旨在表彰已在歐洲上市的中國汽車在創新設計方面的卓越表現，獲獎品牌將在今年9月的都靈車展正式宣布。



意大利都靈車展新聞官芭芭拉·聖蒂塞告訴新華社記者，中國汽車品牌的設計已經達到極高水準，在某些方面已經超過歐洲傳統品牌。她希望通過設立“都靈汽車設計獎”深化歐中汽車產業協同發展，推動意中跨文化融合。



聖蒂塞說，中國汽車品牌技術水平先進，“中國品牌的產品價格具有競爭力，發展潛力很大，市場前景值得關注”。



在距離中國周展台幾公里外的布雷拉街區，比亞迪旗下的中國汽車品牌騰勢也完成了歐洲首展，其推出的智能豪華旗艦車型Z9GT展現出獨特的東方曲線，與巴洛克建築碰撞出一種超現實的和諧。試駕的外國遊客絡繹不絕，好評如潮。