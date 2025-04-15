消博會助力外貿優品拓展內銷“新”市場

中評社北京4月15日電／據央視新聞報導，第五屆消博會期間舉行的多場對接會、洽談會，正在助力各地外貿企業擴展內銷市場，擴大品牌影響力。



在4月14日舉行的“外貿優品中華行”首場產銷對接會上，來自海南、北京、浙江等多個省市的16家企業與國內採購商進行洽談。對接會上，各家企業紛紛展示獨具地方特色的產品，涵蓋了食品、家居用品、電子產品等多個領域。接受採訪的海南供應商表示，跟海南本地的文旅企業進行戰略的合作，這也是對他們銷售模式進行的探索。四川採購商則表示，對接會對零售企業、採購商來說是一個很好的平台。他們會加強聯繫，盡快把適合市場銷售的產品引進到門店，也能幫助外貿企業轉內銷。



圍繞“外貿優品中華行”的系列活動，各省也通過設立單獨展區等方式，幫助企業拓市場，借助消博會平台，更好推廣特色商品。黑龍江省商務廳廳長李繼剛表示，通過線下展廳的品鑒體驗、招商推介，以及線上直播間的實時互動和跨境電商的對接，構建“雙線融合、全域觸達”的消費新場景，推動龍江優質產品“走出去”、消費潛力“挖出來”。江蘇省南京市商務局外貿處副處長王靜表示，南京是第一次以展區的形式出現在消博會上，現在越來越多的外貿企業也看中了這個舞台，進一步拓展國內的市場，讓更多的中國消費者能夠喜歡上他們的品牌。



採訪中記者發現，不少外貿企業也在主動應對挑戰，化解風險。這家生產滑雪手套的企業，有一部分的原材料是從美國進口。他們在消博會上，正在尋找有品質保障、接近美國原材料品質的供應商。



這家來自深圳的AR眼鏡生產企業是一家年輕的創新企業，2023年進入北美市場。這次參加消博會，他們帶來了最新款的智能眼鏡，希望能尋找到更多的合作夥伴。



本屆消博會期間，還將舉辦多場產銷對接會，以及專場推介活動，幫助更多的外貿企業擴展國內市場、尋求新的合作夥伴。