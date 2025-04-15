做好金融“五篇大文章”央行等部門重磅發布

中評社北京4月15日電／據央視新聞報導，記者今天從中國人民銀行瞭解到，近日中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局聯合印發《金融“五篇大文章”總體統計制度（試行）》（以下簡稱《制度》）。



《制度》主要內容包括：



一是實現統計對象和業務的全覆蓋，為做好金融“五篇大文章”提供系統、全面的信息支持。《制度》規定的統計對象全面覆蓋銀行業、證券業、保險業金融機構以及金融基礎設施機構，統計範圍包括貸款、債券、股權、資管債權、基金、保險、衍生品等多種金融工具和產品，綜合統計金融“五篇大文章”等重點領域的工作情況。



二是實現金融“五篇大文章”重點統計指標及其標準和口徑的統一、協同。《制度》設置重點統計指標共計200餘項，涵蓋金融“五篇大文章”等重點領域融資、金融機構提供的金融產品和服務、金融機構數字化轉型業務以及其他重點指標。對每項指標均規定了統一、協同的統計標準和統計口徑，與國家統計標準、行業政策、金融業綜合統計體系及現有實踐有效銜接。



三是建立統籌一致、分工協作的工作機制，形成工作合力。《制度》規定，中國人民銀行負責數據歸集匯總，統一編制形成全量統計報表和指標。各單位按照職責分工組織金融機構、金融基礎設施機構認真落實統計數據采集要求和源頭數據質量管理要求，加強數據共享。



中國人民銀行表示下一步將會同相關部門全力推動《制度》落地實施，為金融系統做好金融“五篇大文章”工作夯實數據基礎。