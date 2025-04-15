如何應對關稅戰？海關總署回應經貿熱點

中評社北京4月15日電／據新華社報導，今年以來，全球貿易秩序面臨新的嚴峻挑戰。中國外貿進出口表現如何？貿易戰、關稅戰如何應對？14日，海關總署相關負責人在國新辦新聞發布會上對當前經貿熱點進行回應。



談出口情況：“天塌不下來”



據海關統計，今年一季度，我國貨物貿易進出口10.3萬億元，同比增長1.3%。其中，出口增長6.9%，較前2個月上漲3.5個百分點；進口雖然下降6%，但降幅較前2個月收窄1.3個百分點。總體看，我國外貿進出口實現平穩開局。



海關總署統計分析司司長呂大良表示，一季度，我國出口在壓力下展現較強韌性：對170多個國家和地區出口實現增長，船舶和海洋工程裝備出口連續4年保持增長勢頭、一季度繼續增長10.8%，風力發電機組、鋰電池、電動汽車等分別增長43.2%、18.8%和8.2%。



進口下降怎麼看？呂大良認為這是多方面因素共同作用的結果，不同商品有升有降。其中，受國際大宗商品價格下跌影響，一季度，我國鐵礦砂和煤炭進口均價跌幅都超過了二成，原油、大豆的進口均價也分別下跌了5.7%和16.6%，這些價格因素影響整體進口增速2.6個百分點。



進口也有一些亮點。國內工業生產較快增長，帶動零部件和設備進口增加。一季度，我國進口的自動數據處理設備零部件、船舶和海洋工程裝備分別增長了95.6%和52.5%。同期，部分民生商品進口增加也展現了我國消費領域的生機和活力。



“當前，我國出口確實面臨複雜嚴峻的外部形勢，但是‘天塌不下來’。”呂大良說，近年來，我國積極構建多元化市場，深化與各方的產業鏈供應鏈合作，這不僅賦能了對方發展，也增強了我們自身的韌性。同時，中國內需市場廣闊，是重要的大後方。“我們將堅定不移辦好自己的事，以自身的確定性應對外部環境的不確定性。”



談美濫施關稅：“逆潮流而動”



近期，美國政府宣布對包括中國在內的所有貿易夥伴濫施關稅。世界貿易組織第一時間發表聲明，認為美國的做法將對全球貿易和經濟增長前景產生重大影響，導致全球商品貿易量萎縮。