崔建春：中國倡導並踐行真正的多邊主義

外交部駐港公署特派員崔建春（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月16日電（記者 盧哲）香港特區“全民國家安全教育日2025”活動開幕典禮15日在香港會展中心舉行。外交部駐港公署特派員崔建春致辭時表示，美國將自身利益凌駕於國際社會公利之上，以零和博弈心態製造分裂和對立，給世界帶來了極大的不穩定性不確定性。中國倡導並踐行真正的多邊主義，堅決維護聯合國權威和地位，積極推動共商共建共享的全球治理變革，為變亂交織的世界注入更多的穩定性和正能量。崔建春表示，作為世界上最開放的經濟體之一，香港一直是多邊主義、自由貿易和全球化的受益者、支持者和貢獻者。相信香港能夠主動應變、把握機遇，充分發揮“一國兩制”“內聯外通”的核心優勢，堅持用好自由港的特殊地位，為維護多邊貿易體系、推動構建周邊命運共同體作出獨特貢獻。



在當天的開幕典禮上，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在開幕典禮上發表視頻致辭。香港特區行政長官、國安委主席李家超，中央政府駐港聯絡辦主任、特區國安事務顧問鄭雁雄，以及駐港國安公署署長董經緯、外交部駐港公署特派員崔建春、解放軍駐香港部隊政委賴如鑫等擔任主禮嘉賓並致辭。香港社會各界代表約1800人參加活動。



崔建春在致辭中說，習近平主席在慶祝澳門回歸祖國25周年大會的重要講話中，將“維護高水平安全、推動高質量發展”作為繼續推進“一國兩制”實踐行穩致遠必須把握好的4點規律性認識之一，具有深刻的指導意義。今年是“十四五”規劃收官之年，也是香港國安法頒布實施5周年、香港維護國家安全條例頒布實施1周年。我們不會忘記港版“顔色革命”和修例風波的慘痛教訓，我們更見證了香港歷經由亂及治、邁向由治及興的不平凡歷程。香港重奪全球最自由經濟體榜首，國際金融中心地位重回世界第三，世界競爭力上升至全球第五，成為投資興業熱土。同時，我們也看到，美國仍逆歷史潮流而動，肆意揮舞制裁大棒，變本加厲干預香港事務。但正如夏寶龍主任剛才講話所指出的，外部勢力搞亂香港、以港遏華的圖謀絕不可能得逞，我們維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，特區政府和香港居民將勇毅前行，不斷匯聚維護國家安全的強大力量，進一步築牢維護國家安全的堅固屏障。



崔建春表示，安全問題事關各國人民福祉，事關世界和平與發展崇高事業，事關人類前途命運。今年是聯合國成立80周年。聯合國誕生在第二次世界大戰的廢墟之上，成長於各國人民鑄劍為犁、和平發展的期盼之中，開啟了多邊主義合作的新時代，掀開了人類團結進步的新篇章。然而今天，美國將自身利益凌駕於國際社會公利之上，以零和博弈心態製造分裂和對立，給世界帶來了極大的不穩定性不確定性。真正的安全是讓自己安全，也讓別人安全，共同應對各種安全挑戰和問題。中國倡導並踐行真正的多邊主義，堅決維護聯合國權威和地位，積極推動共商共建共享的全球治理變革，為變亂交織的世界注入更多的穩定性和正能量。