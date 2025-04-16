董經緯：不畏強權敢鬥爭 犯我安全必遭回擊

駐港國家安全公署署長董經緯（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月16日電（記者 盧哲）香港特區“全民國家安全教育日2025”活動開幕典禮15日在香港會展中心舉行。駐港國家安全公署署長董經緯在題為《不畏強權敢於鬥爭迎接挑戰 勇擔新時代“一國兩制”實踐重要使命》的致辭中表示，回望五年香港之治，就是總體國家安全觀實踐偉力的“香港篇章”。國家利益高於一切，沒有戰勝不了的敵人，沒有克服不了的困難。堅定必勝信心決心，打好防範化解風險挑戰的主動仗。他說，新時代新征程開展香港維護國家安全工作，必須樹立戰略自信，堅定必勝信心，牢牢把握維護國家安全的戰略主動權。



董經緯在致辭中提到，反華勢力亡我之心不死，鬥爭較量遠沒有窮期。國家安全從來不是別人的恩賜，獻媚沒有出息，跪低沒有出路，求饒只會出局。一段時間以來，美方政客自以為是、狂妄自大，三番五次耍起“內病外治”“禍水東引”老把戲，把國內問題國際化、經貿問題政治化，以各種借口野蠻干預、濫施關稅、強加制裁，肆無忌憚抹黑、詆毀、威脅香港國安法治，何其放肆荒唐！何等霸道驕縱！



董經緯說，玩弄強權注定失道寡助，無理制裁不過再添廢紙。中國不是過去的中國，香港不是過去的香港，拙劣的操弄蒙蔽不了世道人心，犯我安全者必遭回擊！包括香港同胞在內的14億中國人民不信邪、嚇不倒、壓不垮，有能力、有底氣戰勝前進道路上一切困難和挑戰。我們依靠鬥爭實現了香港由亂到治，也必然在鬥爭中加快邁向由治及興。



在當天的開幕典禮上，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在開幕典禮上發表視頻致辭。香港特區行政長官、國安委主席李家超，中央政府駐港聯絡辦主任、特區國安事務顧問鄭雁雄，以及駐港國安公署署長董經緯、外交部駐港公署特派員崔建春、解放軍駐香港部隊政委賴如鑫等擔任主禮嘉賓並致辭。香港社會各界代表約1800人參加活動。



以下是董經緯致辭全文：