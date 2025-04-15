日媒：特朗普關稅頻變臉　企業苦不堪言

中評社香港4月15日電／日經新聞報導，如“貓眼”般變幻莫測的特朗普政府關稅政策，正攪動著中美之間的商業活動。在美國接連上調對華關稅的背景下，美國亞馬遜公司已取消了部分從中國進口商品的訂單。與此同時，一些進駐美國市場的日本企業也開始停止經營中國製造的產品。



“我們正在竭盡全力為消費者提供價格適中的商品”，美國時間4月10日，亞馬遜的首席執行官(CEO) 安迪·傑西(Andy Jassy)在美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）節目中表示，正在舉全公司之力緩解特朗普關稅的影響。據悉，亞馬遜正在通過關稅啟動之前突擊增加庫存或與供應商重新協商來抑制價格。



彭博社報導稱，在美國政府4月2日宣佈對等關稅後，亞馬遜取消了部分在中國和東南亞生產的產品訂單。包括沙灘椅、踏板摩托車和空調等亞馬遜直接進口並銷售給美國消費者的產品。



利用亞馬遜電商EC網站的外部銷售企業將根據自身的判斷決定價格。傑西表示：“銷售企業將(向消費者)轉嫁成本”，認為關稅將導致電商產品價格上漲。



4月9日，特朗普政府一度宣佈對中國的加徵關稅稅率為“總計125%”，但第二天又修改為“總計145%”，朝令夕改的態度令產業界感到困惑。針對部分國家和地區的對等關稅上調部分，美國政府也宣佈在4月9日啟動13小時後暫停。



精密零部件製造商日本美蓓亞三美(Minebea Mitsumi)在中國和東南亞擁有眾多製造基地，部分受到特朗普關稅的影響。美蓓亞三美社長兼CEO貝沼由久難掩驚訝地表示：“出現了意想不到的稅率數字，很混亂”。



隨著已成為世界工廠的中國與最大消費國美國之間出現超過100%的“關稅墻”，全球貨物流動將發生巨大變化。日本的商船三井為了加強資訊收集功能，正在考慮在美國首都華盛頓設立辦事處。



日本的一家物流公司透露，自4月10日上午以來，多家航空公司突然取消了從中國飛往北美的貨艙預訂。公關負責人表示，目前尚不清楚這是否受到美國提高對華關稅的影響，但稱“將密切關注今後的動向”。



進駐美國市場的日本企業也受到了影響。經營高級嬰兒服裝“mikihouse”的三起商行在4月9日剛剛在紐約開設了第二家店舖。在經銷商品的構成中，9成是日本產品，剩餘部分為中國製造。該公司計劃停止經銷中國產品。



美國政府4月3日啟動的汽車關稅也因不明確的規定而在汽車製造商之間造成了混亂。問題在於，對於符合“美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）”規定的整車，根據美國製造零部件比例的高低減少關稅的規定。



美國政府實施該政策的目的被認為是優待本國產業，但日資製造商的相關人士嘆息道：“對於美國產零部件的定義以及在整車價格中所佔比例的計算方法，沒有詳細的資訊”。據悉，該公司為了抑制對進出口業務的影響，明確表示“目前只能以估算進行申報”。