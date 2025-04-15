日本年度防衛及相關預算GDP佔比為1.8%

中評社香港4月15日電／共同社報導，日本防衛相中谷元在15日的記者會上透露，2025年度原始預算的防衛費和相關經費總計9.9萬億日元（約合人民幣5050億元），相當於2022年度國內生產總值（GDP）的約1.8%。日本政府為徹底加強防衛力，提出到2027年度防衛費和相關經費總計佔比達到2%的目標。



日本政府在2022年底制定的《國家安全保障戰略》等3份安保相關文件中規定，2023～2027年度的防衛費總額約為43萬億日元。2023年度和2024年度的原始預算中，分別占到GDP的約1.4%和約1.6%。



中谷介紹稱，2025年度原始預算的防衛費（防衛力整備計劃對象經費）約為8.5萬億日元，相關經費約為1.5萬億日元。他給予肯定稱：“基於3份文件的舉措正在切實取得進展。”



據防衛省稱，相關經費中，防衛相關的研究開發、公共基建、網絡安保、國際合作這四大經費總計約為4890億日元，其餘為美軍整編經費、海上保安廳預算、聯合國維和行動（PKO）預算等。



有關防衛費，美國總統特朗普對增加金額表示期待，美國國防部副部長科爾比在上任前主張提升至GDP的3%。日本首相石破茂就2027年度以後的防衛費表示：“基於安保環境而有所增加，如有必要可能會超過2%。”