快評：極化政治加劇　台灣社會繼續撕裂

中評社快評／台灣民意基金會日前公布今年4月對賴清德執政和“大罷免”的民調結果。數據顯示，不贊同賴清德執政方式的比例升至45.7%，創下去年520就職以來新高；同時，不贊成“大罷免”的比例升至59.3%、不願參與二階段罷免連署比例也升至55.6%。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆解讀認為，台灣主流民意不贊成大罷免，不滿大罷免與特朗普關稅震撼，令賴清德權威正罕見遭遇空前挑戰。



不過，進一步分析這份民調發現，“極化加劇”是當前台灣政治和民意的顯著特徵。例如，贊同賴清德執政的比例為45.9%，與不贊同者等量齊觀，近期不滿賴清德比例的增加，更多是從原來未表態或“沉默”者轉化而來，較少影響到既有支持民進黨群體的認知。再如，仍有三分之一支持“大罷免”、更有近四成受訪者有意參與二階段連署，說明該群體與支持賴清德基本盤重合。此外，南部縣市對賴清德的贊同度維持在五到六成，台南也成為唯一最響應“大罷免”的縣市，比例達到47%。



眾所周知，四年一度的大選是台灣政治動員的峰值，此後一般會經歷1－2年的低潮期或冷感期，直到下一輪縣市長選舉前半年才會顯著回溫，並緊接著進行下一輪大選動員。然而，由於“大罷免”的存在，使得民進黨利用其它陣營民意進入選後冷感期的空檔，逆向對本陣營支持者進行強力動員、維持選戰期間的亢奮感，因而才有近一年來“抗中”無所不用其極的政治操作，也自然體現在近期民調數據上。因此，綠營基本盤雖處於少數，但更亢奮、更激進、更極端，而這也會為民進黨當局施政風格、黨籍“立委”問政風格極端化提供充分誘因。



極化政治加劇，必然帶來台灣社會繼續撕裂，不同陣營民眾生活在被高度割裂、高度對立的“同溫層”、“信息繭房”之中，一切施政與政策的討論、一切圍繞台海和戰前途的討論，都難以實事求是、在理性氛圍下展開。