民心相通賡續中國與東南亞各國友誼

2025蛇年春節，泰國市民展示他們領到的華人手寫春聯。人民網記者 簡承淵攝（圖片來源：人民日報） 中評社北京4月16日電／據人民日報報導，唯以心相交，方能成其久遠。中國與東南亞各國的友好交往源遠流長。多年來，在多元文化交織的東南亞，華人社群秉持文化包容和開放的態度，積極適應並融入當地社會，推動文明交流互鑒。



馬來西亞國會下議院前副議長、現任馬來西亞亞太“一帶一路”共策會會長翁詩傑說，在馬來西亞，一代代華人既堅持傳統，又不斷創新，推動中華文化與馬來西亞多元文化融合發展，促進中馬民心相通。



翁詩傑以馬來西亞的舞獅舞龍舉例，其傳承已久，現已普及到非華裔群體。而脫胎於中國鼓藝的馬來西亞本土創作——“二十四節令鼓”，30多年來則早已融入馬來西亞華人社會，成為了當地華人的文化代表作。



翁詩傑說，在馬來西亞，華人與馬來裔、印度裔友好相處，中華文化與其他兩大族群文化相互融合借鑒，衍生出獨具特色的文化習俗。從早期中國移民與當地人通婚形成峇峇娘惹文化，到受華人春節“送紅包”習俗的影響，馬來裔和印度裔分別在傳統節日開齋節、屠妖節興起“送綠包”“送紫包”，再到近些年中國品牌餐飲在非華裔消費群體中大受歡迎，中華文化在馬來西亞得到更廣泛的瞭解和認可。



“在泰國，這種文化交流尤為緊密，中餐便是最具代表性的文化載體之一，粵菜的細膩、川菜的辛香、潮汕牛肉火鍋的鮮嫩——這是味蕾的享受，更承載著文化的溫度。”旅泰青年學者、曼谷大學博士謝鋆說，在泰國的街頭巷尾，隨處可見“餃子館”“烤鴨店”“麻辣香鍋”，許多泰國人已經習慣在春節品嘗年糕，在中秋節購買廣式月餅。“這種日常生活中的文化交融，使中華文化的影響力逐漸超越族群界限，成為跨文化的共享財富。”



中華文化的海外傳播不僅依賴傳統的社群紐帶，更借助影視、旅遊等現代媒介，在更廣闊的維度上實現民心相通。



近年，中國影視作品在泰國市場屢創佳績，從《延禧攻略》《琅琊榜》到《慶餘年》，再到近期在泰上映的《哪吒2》《射雕英雄傳：俠之大者》，精彩的作品讓泰國觀眾沉浸於波瀾壯闊的中華歷史長河，也讓他們對古典服飾、傳統禮儀、漢字之美產生濃厚興趣。武俠文化更是受到泰國年輕群體的熱烈追捧，許多泰拳選手在擂台之外，也開始學習中國武術，探索兩種格鬥技藝的異同。