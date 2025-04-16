雁蕩山與阿里山茶文化交流會在溫州樂清舉行

中評社北京4月16日電／據中國台灣網報導，4月13日，兩山相樂——雁蕩山與阿里山茶文化交流會在溫州樂清揭開帷幕，兩岸茶產業專家、學者圍繞技術共享、品牌共建、市場互通開展深度探討，活動吸引了兩岸30多家茶企、茶館代表等參加。



開幕式在樂清民歌《對鳥》的靈動旋律與阿里山《高山青》的悠揚曲調聲中啟動，兩岸茶文化團隊聯袂呈現《兩山茶韵》茶藝表演，一同登台展示樂清雁蕩毛峰和台灣阿里山茶藝，並紛紛拿出珍藏的年份茶與兩岸茶友分享。活動現場，雁蕩毛峰、雁蕩紅茶、雁蕩早茶、阿里山高山茶、凍頂烏龍茶、東方美人茶等琳琅滿目，吸引了一批又一批茶友相聚一堂，品茗暢飲，互動交流。



雁蕩山與阿里山兩座海上名山兩兩相望，雖相距千里，卻有共同的文脈基因和深厚的情感鏈接。早在2008年，雁蕩山與阿里山就有交流往來。十幾年來，樂清依托“兩山”文旅品牌，深化兩岸合作，密切民間交流，不斷搭建兩岸產業、經貿、旅遊等領域交流合作重點平台，推動溫台兩地融合發展。



據悉，兩山相樂——雁蕩山與阿里山茶文化交流會以“1＋X”的形式舉行，除了啟動儀式之外，還舉辦兩岸名優茶展銷、兩岸茶文化交流會、兩岸茶業講座、茶產業參訪交流等配套活動。活動旨在弘揚兩岸茶文化，深化溫台兩地茶文化交流，推動茶產業發展，同時為茶愛好者搭建一個交流與品鑒的平台。



“台灣地區茶葉區域品牌化發展的時間比較早，在品牌積累方面擁有豐富的經驗，如今台灣地區茶農90%都擁有自主品牌。我希望通過這次的交流和分享活動，能夠為兩岸鄉村振興貢獻一份力量。”來自台灣地區的茶商顔先生此次來溫州樂清參展，帶來了阿里山金萱烏龍、凍頂烏龍和東方美人等，吸引茶人紛紛駐足品茶交流。