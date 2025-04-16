閩台翁氏宗親共祭先祖再續親緣

中評社北京4月16日電／據中國台灣網報導，一脈承兩岸，六百年歸宗。4月11日上午10時30分，福建省南安市沃炳村尚簡公祖墓前鼓樂肅穆、香火縈繞，一場跨越時空的清明祭祖儀式在此舉行。來自福建泉州、廈門及台灣金門縣的翁氏宗親190餘人齊聚祖地，其中尤為矚目的是金門縣金寧鄉翁氏家族時隔六百餘年首次組團返鄉祭祖。閩台宗親以香火為信、以族譜為證，共緬先人遺德，共書血脈深情。



此次祭祀活動中，金門縣翁氏宗親會理事長翁明楷帶領金寧鄉翁氏宗親會16名代表格外引人注目。據悉，金門縣金寧鄉翁氏家族開基始祖康叟公，系翁尚簡的後裔。“根據族譜記載，尚簡公生子九人，後被元兵所阨，子孫逃避散四方。其中，長郎處廣東潮州、二郎處銀同、三郎處安溪、四郎處崇陽、五郎仍住（南安）蚋口、六郎處大浯塘、七郎處英墩、八郎處英湖（龍湖英厝）、九郎處浯洲（金門）。”翁明楷介紹，翁氏在金門傳承至今已逾600年，人口有5000多人。“這是我們第一次組團參加祭祖儀式，心情很激動。”翁明楷介紹，此次金寧鄉翁氏跨越海峽重返故土，是六百多年來首次以家族名義“組團尋根”。



祭祀現場，尚簡公墓前高懸“海峽兩岸翁公尚簡裔孫2025年清明祭祀活動”的橫幅。“六百年歸宗敘血脈，一炷香連心祭祖德”。主祭人誦讀祭文時，特別提及金寧翁氏遠徙金門、墾拓海島的歷程，在場宗親無不動容。金門宗親代表身著傳統禮服，以古禮向祖墓敬獻金門特產金門貢糖等貢品，並三跪九叩行祭拜大禮。翁明楷含淚感慨：“族譜記載祖籍南安，但踏上這片土地才知何為‘根’！六百年的分離，割不斷血脈中的呼喚。”



活動中，泉、廈、金翁氏宗親就翁氏家風傳承、青年交流、民俗文化保護等議題展開座談。擬籌備成立“泉州翁尚簡文化促進會”，建立常態化交流機制，通過宗親聯誼、研學活動等形式，增進兩岸年輕一代對家族文化的認同，並決定明年組織一百多人的金門、台灣翁氏宗親回來祭掃祖墓。



清明細雨潤故土，慎終追遠啟新程。此次祭祀活動通過儀式共襄、文化共情、歷史共溯，進一步深化了兩岸翁氏宗親的情感聯結。正如尚簡公墓前裊裊升起的香火，一段中斷六百年的親緣終得續寫。那份跨越山海的血脈深情，始終熾熱，歷久彌新。閩台翁氏的血脈情深，終將在歲月滋養中亭亭如蓋，蔭庇子孫。