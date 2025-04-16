台灣青年自媒體文創研學營探訪貴州苗鄉侗寨

台青參觀侗族文化展示中心。（中國台灣網發）（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京4月16日電／據中國台灣網報導，近日，台灣青年自媒體文創研學營來到貴州，走進“世界最大的苗族聚居村寨”——西江千戶苗寨和“侗鄉第一寨”——肇興侗寨開展參訪交流活動，奔赴一場自然與人文的交融盛宴。



在西江千戶苗寨和肇興侗寨，研學營成員們詳細瞭解少數民族特色村寨保護與建設、地方文旅產業發展等。欣欣向榮的少數民族村寨、獨具特色的苗侗文化、長虹臥波的風雨橋、鱗次櫛比的吊腳樓、宏偉壯麗的鼓樓、清脆嘹亮的苗侗歌曲、和諧融洽的民族關係、山清水秀的自然風光都給他們留下了深刻印象。



此次參訪為台青們提供了新的視野，加深了他們對黔東南民族文化的認識，增進了彼此的情感與友誼。“貴州在民族文化傳承保護方面做得很有特色，文化與旅遊結合既增加當地人收入，又讓世界各地遊客看到這裡的民族文化魅力”“西江千戶苗寨里的燈光秀和建築群，很震撼”“大陸和讀書時候課本里描述的很不一樣”“很喜歡來大陸，下次還要再來”“希望兩岸交流越來越多”“希望能夠走遍大陸”……他們通過個人語言和自媒體創作記錄當下感受，傳遞聲音和期盼，並對此次旅程給予高度評價。



據悉，除了感受苗鄉侗寨之外，該研學營還到訪黔南荔波小七孔、安順黃果樹瀑布、廣州越秀區等，多維度見證大陸的高質量發展成就。