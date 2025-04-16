中評社北京4月16日電／網評：中國反制美國關稅霸凌與香港突圍破局



來源：大公報 作者：軒轅靖



面對中國精準有效反制美國的單邊霸凌關稅政策，美國總統特朗普完全喪失理智，將對中國商品加征關稅大幅調高至累計145%。但不管是特朗普“口嗨”還是繼續揮舞關稅大棒，都凸顯中國反制美國措施的精準高效和正當性。



一方面，引發美國國內強烈反彈。美國公布所謂“對等關稅”政策後，三大股市一度跌跌不休，美國各地也掀起反特朗普關稅政策的示威遊行，特朗普民望跌至新低。



另一方面，無論是越南對美拋出的橄欖枝還是日本主動釋放的善意，抑或是其他國家怯於美國而不敢作出反制，都沒有獲得美國關稅豁免，只是換來暫緩關稅90天。更糟的是，特朗普政府偏執地認為關稅帶給美國政府的所謂“收入”，卻忽略了關稅對美國經濟的毒害。



可以說，特朗普政府已經完全失去基本的經濟學常識，也違反了正常國家的治理邏輯。在此情勢下，面對公然踐踏國際貿易規則，將關稅當成訛詐霸凌工具的美國，國際社會無原則的委曲求全沒有意義，只會自取其辱，堅決反制才是正確之道。中國外交部發言人強調，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。我們絕不會坐視中國人民正當權益被剝奪，絕不會坐視國際經貿規則和多邊貿易體制被破壞。如果美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。此外，商務部和駐美大使館也發出同樣堅決的聲音。



與此同時，香港作為國際自由貿易港，特區政府亦提出從七方面加大力量應對衝擊，在維護自身利益的同時，為全球經貿秩序注入穩定力量。



必須指出的是，特朗普2.0治下的美國，已經失去了國際社會的信任。所以，面對所謂的“對等關稅”，無論美國建制派政媒還是稍有經濟學常識的美國民眾都不會支持。從美國的歐洲盟友和亞太貿易夥伴，乃至全球各國，也對美國發出集體嗆聲。只不過歐盟和日本也沒有足夠的實力和美國叫板，何況美國還牢牢控制著它們的安全命脈。在國際社會對美國“對等關稅”敢怒不敢言的情勢下，中國堅決反制的行動和奉陪到底的決心，具有劃時代的拐點意義：美國形象一落千丈，中國則成為捍衛全球多邊貿易的旗手。