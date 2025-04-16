中評社北京4月16日電／網評：夏寶龍縱論國家安全，冀香港擔當使命



來源：大公網 作者：屠海鳴



2014年4月15日，習近平總書記在十八屆中央國家安全委員會第一次會議上，創造性提出“總體國家安全觀”的概念並闡述其科學內涵。2015年《中華人民共和國國家安全法》頒布實施，並將4月15日規定為“全民國家安全教育日”。



昨天，在香港特區2025年“全民國家安全教育日”開幕典禮上，十三屆全國政協副主席、中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍發表題為《以高水平安全護航高質量發展不斷譜寫“一國兩制”實踐新篇章》的主旨講話。



夏寶龍指出，歷史和現實告訴我們，外部勢力搞亂香港、以港遏華的圖謀不會改變，也絕不可能得逞；歷史和現實告訴我們，中國人民從來不吃霸道霸凌那一套，包括香港同胞在內的全體中國人民是嚇不倒、壓不垮的；歷史和現實告訴我們，香港同胞素有愛國愛港優良傳統，那些背叛祖國、背叛香港的人永遠不會有好下場。



夏寶龍強調，當前，“一國兩制”實踐進入了新階段。香港今天的良好局面來之殊為不易，現在，鬥爭並沒有結束。香港社會表面看似平靜，實則暗流湧動，安全形勢仍然十分嚴峻複雜。大家要正視香港發展和安全面臨的問題，提高警惕、團結一致，每個人、每個社團、每個企業、每個組織，都要與香港同胞一道、與全國人民一起，保衛香港、保衛國家，打造高水平安全護航高質量發展，推進“一國兩制”實踐行穩致遠。



香港特區行政長官、國安委主席李家超在致辭中表示，夏主任語重心長的致辭，讓我們牢記要正視和警惕國家安全風險，並更加堅定地維護國家安全和香港的繁榮穩定。特區政府會履行好維護國家安全的憲制責任，切實解決發展改革中的矛盾和問題，並主動識變、應變、求變，深化國際交往合作，積極融入國家發展大局，同時妥善應對各種複雜局面，竭力維護國家主權、安全、發展利益，為推進強國建設、民族偉大復興作出更大貢獻。



慘痛教訓不能忘，警鐘時刻要敲響



夏寶龍系統回顧香港由亂到治的經歷，深刻分析香港維護國家安全面臨的問題，明確指出香港維護國家安全的重點，給香港社會注入護國安、保香港的堅定信心和強大力量。