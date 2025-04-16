農業農村部: 五大措施推動天然橡膠產業發展

中評社香港4月16日電／記者15日從農業農村部農墾局獲悉，近年來，中國強化統籌規劃，產學研用等相關主體密切協作配合，全力強化“政策扶持、科技創新、人才強基、對外合作、歷史文化”等五大措施，推動天然橡膠產業發展取得積極成效。



新華社報導，據瞭解，在政策扶持方面，在近年的中央一號文件中，明確開展天然橡膠老舊膠園更新改造試點、完善天然橡膠扶持政策、推動天然橡膠穩產提質等。近日，中共中央、國務院印發的《加快建設農業強國規劃（2024－2035年）》提出，推進天然橡膠老舊膠園更新改造，加快建設特種膠園。



在科技創新方面，農業農村部農墾局表示，中國構建形成了以中國熱帶農業科學院為核心，地方科研院所為骨幹，龍頭企業科研機構為補充的天然橡膠科研體系，累計獲得國家級獎項100多項、省部級獎項300多項。



在人才強基方面，各橡膠主產區相關部門積極組織人員參加各類技術培訓、技能競賽和示範觀摩等交流活動，探索打造穩定的核心膠工隊伍；各地持續加強科技創新人才隊伍建設，加大高層次科技人才的引進培養力度；建立健全橡膠人才培養激勵制度。



在對外合作方面，農業農村部農墾局表示，中國天然橡膠龍頭企業在穩定國內生產供應的同時，積極參與高質量共建“一帶一路”，在全球範圍內佈局天然橡膠全產業鏈，拓寬發展空間。據介紹，目前，中國在海外投資領域以種植、加工為主，不斷拓寬到物流、貿易等環節；投資區域以泰國、印度尼西亞、馬來西亞等東南亞國家為主，逐步拓展到科特迪瓦、喀麥隆等非洲國家。



此外，近年來，海南、雲南、廣東等地因地制宜對轄區內橡膠紅色資源進行保護性開發，將其打造為具有研學交流、休閒農業和文化體驗等多元功能的橡膠文旅綜合體，為產業發展注入文化凝聚力。



“在看到產業發展取得良好成效的同時，我們也應該深刻認識到，未來保障我國天然橡膠供給安全的任務依然艱巨。”農業農村部農墾局有關負責人表示，下一步，仍要持續用力，打好這五大措施的“組合拳”，促進天然橡膠產業健康發展，築牢高質量發展的堅實基座。