﻿港島4交通黑點下周起實時錄影執法

中評社北京4月16日電／據大公報報導，港島中區至銅鑼灣一帶的交通堵塞問題，一直令人關注。為了減少胡亂泊車，減低交通意外，保持道路暢順，警務處港島總區將在本月22日起，利用運輸署現有安裝在路面的“交通管制及監察系統”，對由皇后大道中至東，與四條主要幹線交界的交通違例黑點，進行不定時的交通實時錄影執法，對違例司機發出定額罰款通知書。



警方表示，計劃的首階段將由本月22日起，對皇后大道中與雪廠街交界、皇后大道中與畢打街交界、皇后大道中與文咸東街交界、皇后大道東與黃泥湧道交界，四個交通違例黑點進行實時錄影執法。當警員透過運輸署道路監察系統的鏡頭發現交通違例時，便會記錄違例車牌號碼及違例時間。在確認違例車輛的司機身份後，會向違例司機發出定額罰款通知書。



運輸署的閉路電視鏡頭，解析度已能夠清晰辨別車輛的車牌號碼，警方希望善用政府資源，借助新的執法模式提升效率，加強對違例司機的阻嚇，減少交通擠塞及交通意外，增加警務人員執法時的彈性及選項。



3個月後，警方將視成效檢討是否適合擴展至其他警區。現時運輸署在上述地點的監察系統，並無錄影亦沒有使用AI，警方必須要在有關控制室“禁制”進行實時錄影。錄影並無人臉識別，不涉私隱，即使影到行人，都不能識別。