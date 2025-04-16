議員：國安才能家安　市民福祉有保障

中評社北京4月16日電／據大公報報導，維護國家安全是香港社會各界的共同義務，沒有“局外人”。誕生於香港由亂到治的關鍵時刻，香港特別行政區第七屆立法會是完善選舉制度後產生的第一屆立法會；來自不同背景的議員五光十色，更好地代表社會整體利益。



多位立法會議員表示，會與自己所代表的界別一起，繼續支持行政長官和特區政府完善香港維護國家安全的制度機制，切實發揮維護國家安全的“天職”。在當前國際博弈日益激烈的形勢下，維護好國家利益，企業才能有更穩定的發展環境，市民才能樂業安居。



大公報記者 龔學鳴



香港特區立法會主席梁君彥表示，全體立法會議員作為特區管治團隊重要一員，今後定當繼續與行政長官和特區政府，積極完善香港維護國家安全的制度機制，切實發揮維護國家安全的“天職”責任。回顧過去，國家在這10年間全面貫徹落實由國家主席習近平提出的總體國家安全觀，取得歷史性成就；展望未來，國家和香港特區將持續堅決維護高水平安全、在世界百年未有之大變局中無懼風浪，不畏打壓，砥礪奮發前行。



鞏固提升八大中心產業發展



立法會議員、民建聯主席陳克勤指出，香港衹有建立起更加牢固的維護國家安全之網，香港的各項國際化獨特優勢才能得以進一步發揮。只要香港堅定不移地融入國家發展大局，發揮好自身的國際化優勢，為國際資本、企業、人才提供更加開放、安全、國際化的營商、生活、工作環境，香港定能在新的階段迎來新的發展。他強調，在美國不斷通過技術封鎖、產業脫鈎、金融制裁等各種手段對中國進行戰略性圍堵的背景下，香港商界更須以底線思維考量商業決策所連帶的地緣政治風險。背靠祖國才是香港最大的底氣，面對美國單邊主義的霸權打壓，香港商界也要與國家同舟共濟，才能最終實現國家利益與自身商業價值的雙贏。



立法會議員、工聯會理事長黃國表示，會一如既往、堅定支持特區政府維護國家安全，積極推動市民參與國安教育，凝聚維護國安人人有責的社會共識，讓市民深刻體會到“國安才能港安、國安才能家安”，築牢國家安全防線，才能保障市民樂業安居與長遠福祉。工聯會作為香港勞工團體，將全力支持配合特區政府做好“職工會條例”修訂工作，築牢維護國家安全防線。同時，配合本港八大中心產業發展，鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，促進高質量充分就業，推動經濟高質量發展，讓廣大打工仔女有更大的獲得感、幸福感、安全感，社會更加繁榮和諧穩定。