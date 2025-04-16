外媒關注夏寶龍“國家安全教育”主旨講話

中評社北京4月16日電／據大公網報導，香港特區維護國家安全委員會昨日舉辦“全民國家安全教育日”開幕典禮暨主題講座，中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍以視頻方式出席開幕禮，並作主旨講話，引發外地媒體高度關注，紛紛引述有關內容，表示美國再三對香港打壓，只會加速其在港代理人滅亡，必遭反噬。香港從未對美徵稅，強調美國見不得香港好，是破壞香港人權自由、法治秩序的最大黑手。新加坡聯合早報報導，夏寶龍提醒香港工商界，關鍵時刻出賣國家利益者，絕不會有好下場。



彭博社表示，夏寶龍對特朗普進行“猛烈抨擊”，“美國的關稅不是要錢而是要命”。BBC表示“中國高級官員稱美國關稅‘極其無恥’”；法國國際廣播電台也在標題處突出“夏寶龍暗批美國是敵人”、“徵稅是要香港的命”。



新加坡聯合早報訪問了香港理工大學香港專上學院講師陳偉強，陳偉強表示，香港一直是中國對外開放的重要窗口，中國和西方國家每次博弈，香港往往會首當其衝，尤其這次美國向中國發起關稅戰，對香港貿易和進出口行業影響很大，夏寶龍的講話不能視為反應過激。



陳偉強預料，一旦關稅戰持續，在香港的美國企業也會受影響，美國政府要考慮箇中得失。另一方面，陳偉強指出，北京不會容許和境外有聯繫的反對派團體繼續在香港活動，以免影響國家安全，意味香港反對派再無生存空間。



企業左右逢源時代終結



另外，結合夏寶龍講話，長和出售港口也成熱門話題。台灣中時新聞網認為李嘉誠打亂了中國大陸“一帶一路”的戰略布局。在中美角力下，企業左右逢源的時代已經宣告結束。



路透社報導指出，夏寶龍說的“美國那些鄉巴佬們”，是回擊美國副總統萬斯本月使用“中國鄉巴佬”這一貶義詞，萬斯的言論招致大量批評。



法新社報導指出，在全球兩大經濟體就貿易戰對峙的情況下，夏寶龍批評美國對中國徵收關稅是“霸權主義”，並回擊美國政客是“鄉巴佬”。