政界：更好融入國家發展大局　主動應變求變

中評社北京4月16日電／據大公報報導，美西方外部勢力對香港內部事務插手干預從未停止，現在美國對香港的遏制打壓更是無所不用其極，是破壞香港人權自由、法治秩序和繁榮穩定的最大黑手。



多個政團和政界人士指出，美國以經貿制裁為幌子，行干預中國內政之實，險惡用心人盡皆知。香港有國家做靠山是底氣，更要有主動作為保家衛國的擔當。美西方勢力對華打壓越發癲狂，香港更要積極應變、主動求變，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局。＼大公報記者 龔學鳴



全國人大常委會委員李慧琼指出，當前國際形勢複雜多變，國家安全面臨新的挑戰。美國等西方國家不斷採取單邊主義措施，試圖遏制中國發展。美國對華發動的貿易戰、科技封鎖等行為，實質上是試圖破壞我國經濟安全。香港作為國際金融中心，必須築牢金融安全防線，加強跨境資本流動監管，防範外部勢力通過金融手段進行滲透破壞。同時，我們也要警惕外部勢力在文化、教育等領域的滲透，維護意識形態安全。



發揮自身優勢 把握國家機遇



李慧琼表示，面向未來，我們要堅持統籌發展和安全。香港具有“一國兩制”的獨特優勢，既是國際金融中心，也是國家對外開放的重要窗口。在維護國家安全的前提下，香港要充分發揮自身優勢，把握國家發展機遇，在共建“一帶一路”、粵港澳大灣區建設等國家戰略中發揮更大作用。同時，要通過舉辦展覽、研討會等形式加強國安教育，提升全社會的國家安全意識，為香港長遠繁榮穩定奠定堅實基礎。



要有主動保家衛國的擔當



全國人大代表、工聯會會長吳秋北指出，今年是全面貫徹落實總體國家安全觀的第十年，也是香港經歷由亂到治，邁向由治及興的十年。“黑暴”“顔色革命”重創香港，歷史傷痛不能忘，經驗教訓要牢記。美西方勢力對華打壓越發癲狂，香港與國家同頻共振，我們要時刻保持清醒，以實力和道理贏得世界的尊重。無論是美國倒行逆施發起貿易戰還是無恥干預和制裁，都更堅定我們必須維護國家安全的決心。