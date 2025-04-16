陳國基：“軟對抗”危害社會須及時遏制消除

中評社北京4月16日電／據大公網報導，“全民國家安全教育日”開幕典禮暨主題講座昨日在會展中心舉行，今次講座以“軟對抗的迷惑性和對安全和發展的破壞力”為主題，特區政府政務司司長陳國基主持，內地、香港學者，以及特區政府官員等主講嘉賓闡述了警惕軟對抗的重要性。



陳國基表示，“軟對抗”是影響政治安全、社會穩定和經濟發展的重大風險因素，其危害不亞於“硬對抗”。全面、及時、有效地防範、遏制、消除“軟對抗”的危害，是特區政府的責任和工作目標。＼大公報記者 龔學鳴（文） 林良堅（圖）



政務司司長陳國基在主題講座的開場致辭時表示，可以用“不堪回首”來形容2019年黑暴，反中亂港勢力內外勾結，令香港充滿暴力、民生困苦、經濟受壓。而2020年6月30日通過實施的《香港國安法》，及去年3月通過的《維護國家安全條例》，令特區政府能夠在清晰嚴謹的國安法律基礎下，遵循法治原則，有法必依，有罪必究，公平公開公正審理國安案件。同時加強公眾的推廣教育，提升全社會的國安意識。令今日的香港，社會安定祥和，在特區政府凝心聚力的帶領下，融入國家發展大局。但仍需防範反中亂港勢力進行充滿迷惑性的“軟對抗”，利用灰色地帶，影響社會生活各個範疇。



陳國基：“軟對抗”荼毒市民



陳國基總結“軟對抗”的四方面危害包括：阻止政府施政；加劇社會內耗；損害香港形象及荼毒市民及青少年。他呼籲社會各界對於“軟對抗”應高度防範、積極應對、有效消除。



黃大慧：大國博弈“認知戰”



中國人民大學國際關係學院教授黃大慧在講座上發言表示，認知領域的作戰已成為大國間競爭和戰略博弈的新興領域，而軟對抗是西方國家認知戰理論在香港的具體體現。其主要是通過傳播虛假敘事迷惑大眾，手段隱蔽，難辨真偽。香港是多元開放、高度互聯的社會，意識形態多元共存，因此更易遭受“軟對抗”的衝擊。他呼籲特區政府需提升國家安全監測和預警能力，以及國家防範化解風險的能力和影響塑造能力，加強文化自信，構築民眾思想上的防火墻。