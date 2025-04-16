國台辦：兩岸同胞理應攜手應對外部風險挑戰

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 梁夏欣攝） 中評社北京4月16日電（實習記者 梁夏欣）國台辦發言人朱鳳蓮4月16日在例行新聞發布會上表示，美國濫施關稅，挑動全球範圍貿易戰，威脅的是兩岸經濟發展和民生福祉，兩岸同胞理應和衷共濟，攜手應對外部風險挑戰，堅定維護正當發展權益和中華民族利益。民進黨當局罔顧島內企業和民眾利益，不僅對美卑躬屈膝，還加緊推動兩岸“脫鈎斷鏈”，其謀“獨”邪念、賣台本質暴露無遺。



有記者提問：面對美國關稅霸凌行徑，民進黨當局一方面對美讓利妥協，另一方面鼓噪嚴防大陸商品通過中轉台灣洗產地規避美國關稅、檢討是否調整新台幣2000元以下小額包裹免稅優惠措施。對此有何評論？



朱鳳蓮：兩岸企業都是中國的企業，兩岸經濟同屬中華民族經濟。美國濫施關稅，挑動全球範圍貿易戰，威脅的是兩岸經濟發展和民生福祉，兩岸同胞理應和衷共濟，攜手應對外部風險挑戰，堅定維護正當發展權益和中華民族利益。



民進黨當局罔顧島內企業和民眾利益，不僅對美卑躬屈膝，還加緊推動兩岸“脫鈎斷鏈”，其謀“獨”邪念、賣台本質暴露無遺。我們有堅定的信心、堅強的意志和足夠的能力反制任何經濟霸凌行徑，打擊謀“獨”挑釁和外部干涉。