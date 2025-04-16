賴清德想扭曲台企投資方向？國台辦：注定失敗

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 梁夏欣攝） 中評社北京4月16日電（實習記者 梁夏欣）國台辦發言人朱鳳蓮4月16日在例行新聞發布會上表示，兩岸產業鏈供應鏈合作是市場追求資源優化配置的結果，是兩岸產業和企業自主選擇的產物，符合經濟發展規律和兩岸同胞的根本利益，任何人任何力量都無法動搖兩岸經濟優勢互補互利雙贏的大格局，也無法阻擋兩岸融合發展不斷深化的總趨勢。賴清德當局和“台獨”勢力為了謀“獨”，刻意蒙蔽台灣民眾，企圖扭曲台灣企業投資方向，目的就是要讓兩岸經濟“脫鈎斷鏈”，最終削弱的是台灣經濟發展的自主權，損害的是廣大台商台企的切身利益，純屬害台、毀台，注定失敗。



有記者提問：賴清德近日稱，“全球北方民主國家”都想爭取優秀台商，投資“脫中入北”能立足台灣、布局全球。並稱“台灣應利用每一次地緣政治經濟變動時刻，推動適合發展的方向”。對此有何評論？



朱鳳蓮：台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史，也是事實。台灣前途命運在於國家統一，同胞福祉系於民族復興。兩岸產業鏈供應鏈合作是市場追求資源優化配置的結果，是兩岸產業和企業自主選擇的產物，符合經濟發展規律和兩岸同胞的根本利益，任何人任何力量都無法動搖兩岸經濟優勢互補互利雙贏的大格局，也無法阻擋兩岸融合發展不斷深化的總趨勢。西進大陸、扎根大陸是台商台企的最佳選擇。



所謂“全球北方”是賴清德當局為“脫中反中”生編硬造的概念，他口中的“民主國家”正在掏空台灣產業。賴清德當局和“台獨”勢力為了謀“獨”，刻意蒙蔽台灣民眾，企圖扭曲台灣企業投資方向，目的就是要讓兩岸經濟“脫鈎斷鏈”，最終削弱的是台灣經濟發展的自主權，損害的是廣大台商台企的切身利益，純屬害台、毀台，注定失敗。