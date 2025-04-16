應對貿易戰 國台辦：助大陸台商台企識變應變

辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 梁夏欣攝） 中評社北京4月16日電（實習記者 梁夏欣）國台辦發言人朱鳳蓮4月16日在例行新聞發布會上表示，短期看，因關稅壁壘高築，包括大陸台企在內的出口導向型企業生產經營會受到一定影響。但長期看，大陸經濟穩定向好的支撐條件和基本趨勢持續發展，完全有信心繼續擔當世界經濟增長的主要貢獻者和穩定錨，為加強兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展開拓更廣闊空間。我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，將積極完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，幫助大陸台商台企識變應變、轉型升級、拓展內需，更好地融入新發展格局，參與高質量發展，分享中國式現代化發展紅利。



有記者提問：美國發起關稅貿易戰衝擊很多在大陸的台商，請問國台辦是否掌握瞭解在陸台商目前生產經營情況？有台商表示為避免供應鏈陷入困境，未來可能會將生產線轉出大陸，請問大陸方面是否有應對措施以及與台商建立相關共識？



朱鳳蓮：兩岸經濟合作歷經四十年風雨淬煉，已經形成了長期的互惠互利關係和穩固的產業鏈供應鏈合作格局，這是經濟規律作用和市場自主選擇的結果，符合兩岸同胞的共同利益。



短期看，因關稅壁壘高築，包括大陸台企在內的出口導向型企業生產經營會受到一定影響。但長期看，大陸經濟穩定向好的支撐條件和基本趨勢持續發展，完全有信心繼續擔當世界經濟增長的主要貢獻者和穩定錨，為加強兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展開拓更廣闊空間。我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，將積極完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，幫助大陸台商台企識變應變、轉型升級、拓展內需，更好地融入新發展格局，參與高質量發展，分享中國式現代化發展紅利。4月18日，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤將在江蘇省南京市召開台商座談會，聽取在大陸台商台企的意見建議。請關注相關報導。